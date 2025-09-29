James Gunn afferma che “molti noti attori” si sono proposti per il ruolo di Batman

Con il completamento della sceneggiatura di The Batman – Parte II, James Gunn sta fornendo aggiornamenti su un altro progetto DCU dedicato al Cavaliere Oscuro. In una recente intervista con IGN, il co-direttore della divisione supereroi della Warner Bros. ha infatti dichiarato di essere soddisfatto di come sta prendendo forma The Brave and the Bold.

“Mi piace come sta venendo la sceneggiatura di The Brave and the Bold”, ha detto il regista di Superman, sottolineando però che il film è ancora soggetto a modifiche durante lo sviluppo. Come riportato in precedenza, il progetto, basato sulla versione del protettore di Gotham City ideata dallo scrittore di fumetti Grant Morrison, seguirà il Cavaliere Oscuro e suo figlio Damien Wayne nei panni di Robin. Andy Muschietti dirigerà il film.

All’inizio dell’estate, Gunn aveva dichiarato: “Batman è la mia più grande preoccupazione in tutta la DC in questo momento, personalmente. E non è che sto scrivendo Batman, ma sto lavorando con lo sceneggiatore di Batman e sto cercando di farlo bene, perché è incredibilmente importante per la DC, così come Wonder Woman. Quindi, al di là di ciò che sto facendo nei progetti attualmente in corso, le nostre due priorità sono finire le sceneggiature di Wonder Woman e Batman“.

Man mano che il processo di produzione iniziale procede, l’attenzione si sposta, ovviamente, sul casting. “No, penso che dovrete aspettare di vedere il film”, ha risposto Gunn quando gli è stato chiesto se questa versione di Batman sarà più matura, come una figura paterna. “Alcune cose sono cambiate. Molte cose sono in evoluzione per quanto riguarda la sua situazione con la discendenza di [Damien] e tutto il resto, quindi non prenderei nulla di tutto ciò…”

Gunn ha poi aggiunto: “Sì, voglio dire, l’attore che vuole… Ascolta, prima di tutto, non posso dirti quanti grandi attori mi hanno detto che vogliono essere Batman”. Gunn ha continuato: “Penso che sarebbe più difficile trovare attori che non vogliono interpretare Batman. È il personaggio che tutti vogliono interpretare. Questa è la verità”. Non resta allora che scoprire chi sarà il fortunato che otterrà questo ambito ruolo!

Parlando l’anno scorso dei piani dei DC Studios per The Brave and the Bold, James Gunn ha detto: “Questa è l’introduzione del Batman del DCU. È la storia di Damian Wayne, il vero figlio di Batman, di cui non conoscevamo l’esistenza per i primi otto-dieci anni della sua vita. È stato cresciuto come un piccolo assassino e assassina. È un piccolo figlio di puttana. È il mio Robin preferito“. “È basato sulla run di Grant Morrison, che è una delle mie run preferite di Batman, e la stiamo mettendo insieme proprio in questi giorni“.

Il co-CEO dei DC Studios, Peter Safran, ha aggiunto: “Ovviamente si tratta di un lungometraggio che vedrà la presenza di altri membri della ‘Bat-famiglia’ allargata, proprio perché riteniamo che siano stati lasciati fuori dalle storie di Batman al cinema per troppo tempo“. Alla sceneggiatura, oltre a Muschietti, dovrebbe esserci anche Rodo Sayagues, noto per aver firmato le sceneggiature di La casa, Man in the Dark e Alien: Romulus.