James Gunn aggiorna sulla produzione di Supergirl: Woman Of Tomorrow, elogia la star del DCU Milly Alcock

Il film Supergirl: Woman of Tomorrow di Milly Alcock riceve un entusiasmante aggiornamento da James Gunn, mentre la Ragazza d’Acciaio si prepara per la sua introduzione nell’universo DC. Per la prima volta dal 1984, Kara Zor-El avrà finalmente di nuovo un suo film solista, poiché Alcock darà vita alla famosa eroina kryptoniana nel Capitolo 1 dell’universo DC: “Gods and Monsters”. A partire da gennaio 2025, Supergirl: Woman of Tomorrow è in produzione, un passo avanti per riportare finalmente l’icona DC sul grande schermo.

Durante il recentemente evento stampa della DCU con i co-amministratori delegati dei DC Studios James Gunn e Peter Safran, dove hanno parlato dei numerosi progetti attualmente in fase di sviluppo o in lavorazione, tra cui Supergirl: Woman of Tomorrow. Parlando di Supergirl: Woman of Tomorrow, Gunn ha rivelato lo stato attuale del film della DCU di Alcock, affermando che sono a metà delle riprese e condividendo quanto segue:

James Gunn: Sì, penso che siamo a metà produzione di Supergirl. Mi fa paura ogni volta che lo dico, ma finora è stata un’esperienza straordinaria. La sceneggiatura è stata una delle prime cose che abbiamo approvato quando siamo arrivati qui. Ana ha consegnato una prima sceneggiatura meravigliosa che è migliorata sempre di più. È stata una benedizione e Craig Gillespie è stato un sogno per me. I, Tonya è stato uno dei miei film preferiti e lui è stato tutto ciò che speravo da un regista in un grande progetto come questo [quando] ho lavorato con lui come capo dello studio. Il che è strano da dire, ma adoro lavorare con lui.

Cosa significa l’aggiornamento sulla produzione di Supergirl di James Gunn

Mentre il cast di Supergirl: Woman of Tomorrow continua le riprese, le cose stanno decisamente andando nella giusta direzione per il grande film del 2026. Anche la protagonista del film della DCU ha ricevuto grandi elogi durante l’evento, quando Gunn ha spiegato come Alcock sia stata presa in considerazione per la prossima versione live-action di Supergirl. Anche prima del lancio della DC Studios, Gunn ha raccontato di come avesse già immaginato l’attrice di House of the Dragon come la perfetta Kara per un nuovo film di Supergirl:

Milly Alcock? Non so se l’ho mai detto, ma io e te abbiamo parlato al telefono… Forse prima di ottenere il lavoro. Stavamo parlando di cosa avremmo fatto, e Woman of Tomorrow è stata una delle prime cose che ho tirato fuori, anche prima di ottenere il lavoro, che volevo fare, perché era una visione molto diversa di Supergirl e di come è in questo mondo rispetto alla dolce ragazza che è di solito. Lui mi ha chiesto: “Chi vorresti scegliere?” E io ho risposto: “C’è questa ragazza in House of the Dragon che penso sarebbe fantastica”, e lei ha esaudito il mio desiderio. È stato meraviglioso, e vedere i [progressi] è stato fantastico.

Supergirl: Woman of Tomorrow, la produzione di successo, è anche opera della sceneggiatrice Ana Nogueira, come ha aggiunto Safran: “Abbiamo sempre considerato questa storia di trasformazione come una delle pietre miliari della nostra visione del futuro della DCU. Non appena abbiamo visto il sorprendente adattamento di Ana Nogueira della serie a fumetti di Tom King e Bilquis Evely, abbiamo capito che sarebbe stato il prossimo capitolo della nostra storia”. Da quando è stato annunciato il Capitolo 1 della DCU: “Gods and Monsters”, sembra che Supergirl: Woman of Tomorrow sia stato uno dei progetti che ha avuto la progressione più solida. Probabilmente è anche per questo che Nogueira si sta occupando di un altro progetto della DCU, dato che, a quanto si dice, sta scrivendo un film live-action sui Teen Titans.