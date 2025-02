The Brave and the Bold: Brandon Sklenar pensa che “spaccherebbe” come Batman del DCU

Sono passati più di due anni da quando i DC Studios hanno annunciato il “Capitolo 1: Dei e Mostri” del DCU, e al momento non siamo ancora vicini a sapere chi interpreterà Batman in The Brave and the Bold. Il Cavaliere Oscuro ha fatto un cameo in Creature Commandos, ma il lavoro sulla sua squadra con Robin sembra essersi fermato. Ad oggi, il film del regista Andy Muschietti è chiaramente ancora impegnato su altri progetti e anche The Batman – Parte 2 è lontano dall’arrivare in sala, anche se, fortunatamente, sembra stia lentamente prendendo forma.

I fan hanno avuto tutto il tempo di proporre gli attori che vorrebbero vedere nei panni del Bruce Wayne del DCU, con la star di Drop e It Ends With Us, Brandon Sklenar, che emerge come uno dei preferiti dai fan. In giro per promuovere l’ultima stagione di 1923, l’attore ha parlato ancora una volta della possibilità di interpretare il Cavaliere Oscuro. “Batman è il mio fumetto preferito fin da quando ero bambino e il mio sogno è sempre stato quello di essere Batman”, ha detto. “Non è una cosa che si vuole dire troppo”.

“Ho iniziato a vedere tutte queste fan art e mi sono detto: ‘Oh, accidenti, mi piace. Questo ha senso. Ha molto senso”, ha continuato Sklenar. “Penso che spaccherei in quel ruolo e mi piacerebbe farlo se mai dovesse accadere. Mi piacerebbe molto farlo”. L’attore è dunque un grande fan ed è sicuro di poter fare bene con il personaggio. Non sappiamo se il suo nome sia sul radar di James Gunn, ma di certo viene continuamente citato come uno degli interpreti più fisicamente ed esteticamente adatti al ruolo.

Queste sue nuove parole arrivano dopo che l’attore ha recentemente dichiarato: “Ho visto un sacco di fan-casting per questa cosa di Batman, e questo è molto interessante per me, amo Batman. Sarebbe un sogno, sicuramente. Ma vedremo cosa succederà, sono pronto a farlo. Dovrebbe essere la cosa giusta al momento giusto”. Al momento, come anticipato, tutto tace sul casting di The Brave and the Bold e ancoran non sappiamo quando le cose inizieranno a smuoversi. Avrebbero però senso che nel corso di quest’anno si abbiano maggiori novità.

Parlando l’anno scorso dei piani dei DC Studios per The Brave and the Bold, James Gunn ha detto: “Questa è l’introduzione del Batman del DCU. È la storia di Damian Wayne, il vero figlio di Batman, di cui non conoscevamo l’esistenza per i primi otto-dieci anni della sua vita. È stato cresciuto come un piccolo assassino e assassina. È un piccolo figlio di puttana. È il mio Robin preferito“. “È basato sulla run di Grant Morrison, che è una delle mie run preferite di Batman, e la stiamo mettendo insieme proprio in questi giorni“.

Il co-CEO dei DC Studios, Peter Safran, ha aggiunto: “Ovviamente si tratta di un lungometraggio che vedrà la presenza di altri membri della ‘Bat-famiglia’ allargata, proprio perché riteniamo che siano stati lasciati fuori dalle storie di Batman al cinema per troppo tempo“. Alla sceneggiatura, oltre a Muschietti, dovrebbe esserci anche Rodo Sayagues, noto per aver firmato le sceneggiature di La casa, Man in the Dark e Alien: Romulus.