Star Wars: New Jedi Order, Steven Knight riflette sul suo lavoro sul sequel

Steven Knight, che a un certo punto è stato incaricato di scrivere il film di Star Wars dedicato a Rey (Daisy Ridley) che forma un nuovo Ordine Jedi, riflette ora sul periodo in cui ha lavorato al progetto. In un’intervista con The Telegraph, Knight ha raccontato la sua esperienza di lavoro all’interno dell’enorme franchise hollywoodiano e il suo tentativo di distinguersi in quello che ha definito “il sistema”. È interessante notare che, sebbene Knight abbia lasciato il film senza titolo (ad ora noto come Star Wars: New Jedi Order) mesi fa, si aspetta che Lucasfilm mantenga alcuni dei concetti della sua sceneggiatura nel prodotto finale.

“C’è un sistema, e quando ti ci impegni, sai di cosa si tratta”, ha detto Knight. “Fai la tua parte, consegni la tua o le tue bozze, come ho fatto io, e poi il sistema va avanti. Mi aspetto che una parte consistente di ciò che ho fatto sia presente nel film – chi lo sa? Ma questa è l’aspettativa”. Sebbene Star Wars: New Jedi Order sia stato annunciato alla Star Wars Celebration Europe 2023, il film ha incontrato ostacoli durante lo sviluppo, passando ormai attraverso diversi scrittori. Lo sceneggiatore di The Bourne Ultimatum George Nolfi è l’ultimo a cimentarsi con la sceneggiatura.

Quando Steven Knight ha lasciato il Star Wars: New Jedi Order nell’ottobre del 2024, non è stata fornita una ragione per la sua dipartita. Questo, unito alla natura segreta della Lucasfilm, rende difficile credere che le sue idee saranno ancora utilizzate. Di solito, quando uno sceneggiatore lascia un blockbuster di un grande studio come questo, è perché sono emerse differenze creative tra le varie parti. È possibile che alla Lucasfilm non piacesse la direzione che Knight stava prendendo per la storia del film e che sia stato meglio separarsi.

Tuttavia, i concetti di Knight potrebbero non essere completamente abbandonati. I fan di Star Wars ricorderanno che Michael Arndt è uno degli sceneggiatori accreditati per Star Wars: Il Risveglio della Forza, anche se ha lasciato il progetto all’inizio del suo sviluppo. Se la bozza finale di Star Wars: New Jedi Order utilizzerà un numero sufficiente di idee di Knight, la Lucasfilm dovrà riconoscergli una sorta di credito sul film. È certamente plausibile che ciò accada.

Non si conoscono le differenze esatte tra le versioni del nuovo film, ma è probabile che ci siano delle somiglianze (ogni bozza parte dalla stessa premessa di Rey che inaugura una nuova era per i Jedi). Forse alcuni tratti generali della bozza di Knight saranno ripresi nella versione di Nolfi, mentre alcuni momenti specifici dei personaggi e della storia saranno scartati. Quando il film vedrà finalmente la luce, sarebbe interessante saperne di più su ciascuna versione, per fare luce sullo sviluppo del film.

Cosa sappiamo su Star Wars: New Jedi Order

I dettagli della trama sono stati tenuti nascosti, ma si dice che il film si svolga 15 anni dopo Star Wars: L’ascesa di Skywalker. Daisy Ridley tornerà nel ruolo dell’eroina della trilogia sequel, Rey, e Sharmeen Obaid-Chinoy è ancora impegnata nella regia. All’inizio del mese, Ridley ha dichiarato a ComicBook che, pur non avendo letto la nuova sceneggiatura, è a conoscenza della storia del film ed è entusiasta del suo potenziale.

L’attrice ha sottolineato che la Lucasfilm si sta prendendo il tempo necessario per garantire che Star Wars: New Jedi Order sia il miglior film possibile. Non si sa quando il film potrebbe iniziare la produzione. Il prossimo film di Star Wars sarà The Mandalorian & Grogu di Jon Favreau, che arriverà nelle sale nel maggio 2026. A questo potrebbe seguire il film di Shawn Levy, la cui data di inizio è prevista per la fine di quest’anno.

