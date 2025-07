I Fantastici Quattro: Gli Inizi, cos’è Latveria e perché nel film il posto a sedere è vuoto?

In una scena di I Fantastici Quattro: Gli Inizi (qui la nostra recensione) viene mostrata una sedia vuota per Latveria. Potrebbe sembrare un dettaglio da poco, ma in realtà anticipa il prossimo cattivo di Avengers: Doomsday. Per quanto riguarda l’impostazione dei prossimi film Marvel, questo lungometraggio è infatti molto importante e il motivo è che i quattro protagonisti saranno i personaggi fondamentali per la trama del prossimo film sugli Avengers. La prima scena post-credits di I Fantastici Quattro: Gli Inizi lo ha poi reso abbondantemente chiaro.

Anche all’interno della storia stessa, mettendo da parte la scena post-credits, ci sono diversi easter egg che anticipano ciò che accadrà nel futuro dell’MCU. Uno di questi si trova nel primo atto del film e riguarda, come già anticipato, qualcosa chiamato Latveria. Per chi non ha familiarità con i fumetti Marvel, domande come “cos’è Latveria”, “perché è importante” e “cosa prepara l’Easter egg” sono di vitale importanza dopo aver visto I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Con questo approfondimento, intendiamo rispondere proprio a queste domande.

I Fantastici Quattro: Gli Inizi include un easter egg su Latveria

Innanzitutto, vale la pena esplorare l’easter egg su Latveria in I Fantastici Quattro: Gli Inizi e cosa significhi esattamente. Nel primo atto del film, viene mostrato un montaggio dei vari sforzi compiuti dai Fantastici Quattro nel corso degli anni. Che si tratti delle loro prime battaglie contro i classici cattivi o della loro storia delle origini, il film inizia con una grande quantità di world-building. Un elemento fondamentale di questa costruzione del mondo è rappresentato da Sue Storm che fonda la Future Foundation, una parte fondamentale della storia dei Fantastici Quattro.

Si tratta infatti di un’organizzazione con l’obiettivo di migliorare il futuro dell’umanità. Diversi paesi accettano di far parte di questa Fondazione, ma la telecamera inquadra una sedia vuota per la Latveria. Nell’universo Marvel, Latveria è un paese immaginario. Proprio come Wakanda o Talokan, Latveria non esiste nel nostro mondo, ma svolge un ruolo fondamentale nell’universo dei fumetti. Il film sottolinea questa importanza accennando a Latveria. Ciò che è più importante è che è collegata a un personaggio importante.

L’easter egg di Latveria in anticipa il Dottor Destino in Avengers: Doomsday

Il personaggio legato a Latveria non è altro che Victor von Doom, noto anche come Dottor Destino. Nei fumetti e nell’MCU, Doom non è legato in modo generico al paese, ma ne è proprio il sovrano. Doom è poi uno dei più importanti antagonisti nei fumetti Marvel, principalmente dei Fantastici Quattro, il che spiega il collegamento presente in I Fantastici Quattro: Gli Inizi. Nell’MCU, però, egli sarà un nemico di tutti i principali eroi del multiverso Marvel. È ormai ampiamente noto che sarà l’antagonista principale di Avengers: Doomsday e del suo sequel, la storia di Avengers: Secret Wars.

Perché il posto di Latveria era vuoto?

Un’altra grande domanda legata all’anticipazione su Latveria in I Fantastici Quattro: Gli Inizi è perché la sedia è vuota durante la riunione della Future Foundation. La ragione di ciò è legata all’antagonismo di Doom con la squadra titolare. Nella maggior parte delle iterazioni del personaggio, egli ha un’intensa rivalità con Reed Richards e, quindi, con il resto dei Fantastici Quattro. Dato che il film si svolge su Terra-828, i personaggi agiscono già come squadra da quattro anni. Pertanto, è possibile che Doom e i Fantastici Quattro si siano già scontrati in questo universo prima degli eventi del film.

Questo potrebbe aver dato il via alla rivalità tra Doom e Reed, con l’assenza del primo alla riunione della Future Foundation che allude proprio a questo. In caso contrario, potrebbe essere che Doom semplicemente non si curi dei Fantastici Quattro, nonostante non siano mai arrivati alle mani. O forse, nelle loro precedenti interazioni egli non possedeva ancora i suoi poteri. In ogni caso, Doom chiaramente non vuole che Latveria sostenga la Future Foundation, il che spiega perché non era presente. Viene però da chiedersi dove fosse.

Avengers: Doomsday si baserà sul teaser di Latveria in Fantastic Four: First Steps

Come già accennato, Avengers: Doomsday spiegherà ulteriormente il ruolo di Latveria presente in I Fantastici Quattro: Gli Inizi. La scena post-credits di quest’ultimo prepara il terreno per il primo, dimostrando quanto sarà forte il legame tra il Dottor Destino di Robert Downey Jr. e i Fantastici Quattro. È interessante notare, tuttavia, che rimangono alcune domande. Per prima cosa, non è chiaro se il Doom di RDJ, confermato come il cattivo principale di entrambi i prossimi film degli Avengers, sia la stessa versione di Terra-828. Potrebbe essere che questa versione di Doom sia stata sconfitta in passato, spiegando ulteriormente perché la sedia di Latveria fosse vuota. Questo renderebbe il Doom di RDJ proveniente da un altro universo ancora.

Al contrario, Avengers: Doomsday potrebbe confermare che il Doom di RDJ è quello della Terra-828. Se così fosse, il film potrebbe basarsi sull’anticipazione di Latveria in I Fantastici Quattro: Gli Inizi spiegando cosa è successo esattamente tra Doom e i Fantastici Quattro della Terra-828. Questo spiegherebbe inooltre la rivalità, l’assenza di Doom dalla Future Foundation e il motivo per cui Doom cercherebbe Franklin Richards come modo per vendicarsi di Reed e Sue. Indipendentemente da ciò, il punto è che Avengers: Doomsday ha molte domande a cui rispondere su Doom, la maggior parte delle quali derivano proprio da questo piccolo ma importante easter egg su Latveria.

