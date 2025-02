James Gunn ha appena confermato che Dynamic Duo potrebbe non essere ambientato nell’Universo DC

Il film Dynamic Duo riceverà il suo primo importante aggiornamento dagli DC Studios nel 2025, poiché il progetto di animazione è in fase di sviluppo. Poiché gli DC Studios sono pienamente operativi, sono in lavorazione molti film e programmi televisivi, sia nel mondo del live-action che dell’animazione. Uno di questi è il film Dynamic Duo, che sarà il primo film d’animazione per il cinema degli DC Studios, attualmente previsto per il 2028.

Durante un recente evento stampa della DC, a cui ha partecipato ScreenRant, il co-CEO della DC Studios Peter Safran ha parlato più diffusamente del film Dynamic Duo. Safran ha sottolineato che Dynamic Duo sarà una “storia di raggiungimento della maturità” su Dick Grayson e Jason Todd, affermando quanto segue:

Peter Safran: Siamo anche in pre-produzione su Dynamic Duo, che è un film di formazione per il pubblico che stiamo producendo con i nostri partner di Swaybox [Studios] e Warner Brothers Pictures Animation. È scritto dal talentuoso Matt Aldrich, che molti conoscono per la fama di Coco. Questa storia animata di due Robin offre davvero una perfetta rampa di lancio per il pubblico familiare nel mondo di Gotham.

È interessante notare, tuttavia, che è stato anche rivelato che lo stato del progetto è attualmente al limite. Mentre James Gunn ha espresso il suo “desiderio che questo film di marionette animate faccia parte della DCU”, ha anche spiegato che c’è la possibilità che la sua storia semplicemente non si adatti all’universo principale, il che significa che c’è una reale possibilità che possa finire come un progetto di universo alternativo Elseworlds a meno che non trovino un modo per farlo funzionare:

James Gunn: Il motivo per cui non ho risposto a questa domanda è che potrebbe esserci un modo per inserirla nella DCU. Mi piacerebbe che questo film di animazione con pupazzi facesse parte della DCU. Mi piace molto, ma la storia è unica e quindi potrebbe non funzionare all’interno del nostro universo.

Cosa significano i commenti del duo dinamico James Gunn e Peter Safran

Sebbene Dick e Jason siano stati esplorati sia nell’animazione che nel live-action in molte proprietà DC, è molto raro averli insieme e avere effettivamente una relazione adeguata tra i due Robin. Basato sulla premessa di Dynamic Duo, il film d’animazione prodotto dalla DC Studios sfrutterà questo fattore mancante, che permette al film di distinguersi. Dato che Dynamic Duo sarà anche portato sul grande schermo, sarà anche una grande piattaforma per il pubblico in generale che non ha mai visto Dick e Jason.

Ciò che è anche molto eccitante di Dynamic Duo è l’idea non solo di Jason e Dick che diventano adulti, ma anche una storia che riguarda solo loro e non necessariamente con Batman coinvolto. Anche se si potrebbe facilmente alludere a Batman, avere Dick e Jason in primo piano permette a Dynamic Duo di essere più di un semplice film sui primi due aiutanti di Batman. Vedere la storia di Jason e Dick sul grande schermo sarà incredibilmente promettente, anche se alla fine non farà parte della DCU principale perché i personaggi devono andare in una direzione diversa.