Tutti i film DC in uscita nel 2025 e oltre

Ci sono molti film DC che devono ancora arrivare nel 2025 e oltre, con un’ampia gamma di film in varie fasi di sviluppo presso i neo-costituiti DC Studios. Fondamentalmente, il 2024 ha rappresentato un nuovo inizio per le puntate della DC sullo schermo, in quanto il palcoscenico ha iniziato ad essere adeguatamente preparato per l’inizio della rinascita di James Gunn con Superman del 2025. A questo si affianca, naturalmente, l’allegato di Batman che Matt Reeves sta gestendo con l’imminente The Batman – Part II e il recente Joker: Folie à Deux.

La serie di film DC del 2023 ha chiuso la timeline dei film del DCEU con il nuovo DCU di James Gunn che si estende davanti a noi. Per quanto riguarda i film DC live-action del 2024, solo Joker: Folie à Deux di Todd Phillips, ma dal 2025 in poi la visione di Gunn e Safran sarà realizzata, con Superman che darà il via al nuovo DCU insieme a diversi progetti già annunciati per rivitalizzare il successivo universo condiviso. Ecco tutti i film DC in arrivo nel 2024 e oltre, oltre a tutti gli show televisivi DC confermati.

Superman – 11 luglio 2025

DC Universe principale

Dopo Creature Commandos, che ha dato il via al nuovo Universo DC di James Gunn e Peter Safran sul piccolo schermo, il prossimo film sul DCU di Superman sarà il primo lungometraggio del nuovo franchise. Previsto per l’11 luglio 2025, Superman sostituirà l’Uomo d’Acciaio del DCEU Henry Cavill con David Corenswet, introducendo un nuovo Superman per il reboot del DCU.

Soprattutto, Superman non sarà una rivisitazione della storia delle origini di Superman. Questo potrebbe spiegare il motivo per cui il titolo del film è stato cambiato dall’originale Superman: Legacy a semplicemente Superman, poiché invece questo capitolo si concentrerà su Clark Kent che bilancia la sua eredità kryptoniana con la sua educazione in Kansas, lavorando già come reporter per il Daily Planet e avendo già incontrato personaggi principali come Lois Lane. Il film è scritto e diretto dallo stesso Gunn.

Oltre al nuovo Uomo d’Acciaio di David Corenswet, il cast del film DCU su Superman sarà guidato da Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, dopo la sua performance di successo in The Marvelous Ms. Maisel. James Gunn aveva promesso che il suo nuovo Superman sarebbe arrivato in un mondo già popolato da supereroi, e ha mantenuto la promessa immediatamente con la notizia che Lanterna Verde (Nathan Fillion che interpreta Guy Gardner), Hawkgirl (Isabela Merced), Mister Terrific (Edi Gathegi) e Metamorpho (Anthony Carrigan) sono tutti confermati per Superman.

Supergirl: Woman Of Tomorrow – 26 giugno 2026

DC Universe principale

Supergirl: Woman of Tomorrow è stato annunciato anche da James Gunn nel gennaio 2023, con la data di uscita del 26 luglio 2026, poi confermata insieme al regista Craig Gillespie. In netto contrasto con Superman, Supergirl è cresciuta su Krypton e ha assistito a eventi orribili per quattordici anni prima di arrivare sulla Terra.

Gunn ha promesso un’interpretazione molto diversa di Supergirl, rendendola una forza molto più formidabile rispetto alle precedenti iterazioni del personaggio. Il casting di Supergirl nel DCU è stato confermato nel gennaio 2024, con Milly Alcock di House of The Dragon che ha assunto il ruolo di Kara Zor-El.

L’adattamento diretto da Craig Gillespie e interpretato da Milly Alcock della serie a fumetti di Tom King del 2022 Supergirl: Woman of Tomorrow di Tom King, illustrata da Bilquis Evely, è il secondo lungometraggio dei nuovi DC Studios di James Gunn e Peter Safran, dopo il film su Superman del primo, che arriverà nelle sale l’11 luglio 2025. Ana Nogueira ha adattato il fumetto per il grande schermo. James Gunn ha presentato il film in questo modo:

“Vediamo la differenza tra Superman, che è stato mandato sulla Terra e cresciuto da genitori amorevoli fin da quando era un neonato, e Supergirl, che è stata cresciuta su una roccia, una scheggia di Krypton, e ha visto tutti quelli che la circondavano morire ed essere uccisi in modi terribili per i primi 14 anni della sua vita, per poi arrivare sulla Terra quando era una ragazzina. È molto più dura, non è esattamente la Supergirl che siamo abituati a vedere”.

The Batman – Parte II – 2 ottobre 2026

Progetto DC Elseworlds

uscirà il 2 ottobre 2026, essendo stato spostato di un anno rispetto alla precedente data di uscita del 3 ottobre 2025. Il film sarà un progetto DC Elseworlds, che continuerà la storia dell’originale del 2022 e della prossima serie The Penguin.

Robert Pattinson riprenderà il ruolo di Bruce Wayne, alias Batman, anche se non si sa molto altro sul film. Le speculazioni attuali suggeriscono che The Batman – Parte II potrebbe adattare la trama di No Man’s Land della DC Comics, che vede Gotham City diventare un campo di battaglia in seguito a un terremoto catastrofico. Reeves ha anche anticipato che la trama esplorerà ulteriormente la corruzione nel cuore di Gotham City:

Abbiamo condiviso [la sceneggiatura] con la DC e loro sono molto eccitati. Scaveremo nella storia epica della corruzione più profonda e ci addentreremo in luoghi che [Bruce Wayne] non poteva nemmeno prevedere nel primo film.

I semi di ciò che sta accadendo sono tutti nel primo film e si espande in un modo che vi mostrerà aspetti del personaggio che non avete mai visto. Batman lotta costantemente contro queste forze. Ma queste forze non possono essere completamente esorcizzate. Quindi il prossimo film approfondirà questo aspetto.

Lo spin-off della DC The Penguin, che ha debuttato sulla HBO nel settembre 2024, prepara gli eventi del sequel. Ora che la sceneggiatura è ufficialmente terminata, The Batman Part II cercherà di iniziare le riprese all’inizio del 2025 per raggiungere la data di uscita prevista per ottobre 2026.

Batman Azteca: Choque De Imperios (TBC)

Film d’animazione del Elseworlds

Batman Azteca: Choque De Imperios (AKA Clash Of Empires) offre una nuova interpretazione della storia del Cavaliere Oscuro basata sull’Impero Azteco, seguendo la storia di Yohualli Coatl che affronta i Conquistadores spagnoli dopo che questi hanno ucciso i suoi genitori. Mentre è stata rivelata la prima immagine ufficiale del film animato di Batman, la data di uscita è attualmente sconosciuta.

Batman ha visto molte rivisitazioni meravigliose, con iterazioni di geni steampunk, intrappolati in versioni lovecraftiane di Gotham e occasionalmente diventati cyborg – quindi Batman Azteca: Choque De Imperios è destinato a seguire una delle tradizioni più iconiche della DC, anche se arricchisce una nuova emozionante storia. Il film uscirà su Max, consentendo al pubblico di vivere altre avventure del Crociato incappucciato prima dell’uscita di The Batman – Parte II nel 2025 e di The Brave And The Bold.

The Authority – TBA

DC Universe principale

The Authority è stato annunciato da James Gunn il 31 gennaio 2023 e, sebbene non abbia ancora una data di uscita, il film farà parte del Capitolo 1 del DCU, intitolato Gods and Monsters. L’Autorità è un tipo di squadra di supereroi molto diversa per la DC, in quanto spesso ricorre a metodi estremi per portare a termine il lavoro, quindi si prevede che l’Autorità prenda ispirazione da The Boys di Amazon Prime Video.

Sebbene non sia ancora stato scelto uno sceneggiatore o un regista, Gunn ha confermato che la squadra avrà dei collegamenti con il nuovo Superman del DCU, che debutterà nel film Superman del 2025 . L’Ingegnere di Maria De Faria farà il suo debutto in Superman, definendo il suo ruolo più ampio nel DCU e presumibilmente un ruolo chiave in The Authority.

The Brave And The Bold – TBA

DC Universe principale

The Brave and the Bold è il primo film su Batman dell’Universo DC di James Gunn e Peter Safran, che riavvia il Cavaliere Oscuro dopo l’interpretazione di Ben Affleck. Il film introduce il figlio di Bruce Wayne, Robin Damian Wayne, e si ispira al lavoro di Grant Morrison sul personaggio dei fumetti.

The Brave and the Bold è destinato a reboottare nuovamente il Cavaliere Oscuro per il DCU, inserendo un nuovo attore nel ruolo di Bruce Wayne, oltre all’iterazione di Robert Pattinson. Sebbene non sia ancora stata fissata una data di uscita, The Brave and the Bold introdurrà nel DCU Damian Wayne, il figlio separato di Bruce Wayne, come versione di Robin.

Il film sarà basato sulla serie di Batman della DC Comics di Grant Morrison (2006-2013), ma non ci sono state altre notizie sullo sviluppo del progetto dopo l’annuncio iniziale di Gunn del gennaio 2023. Andy Muschietti, autore di The Flash, è stato incaricato di dirigere l’imminente reboot di Batman, ma la tempistica non è chiara. THR ha recentemente rilevato che “mentre stanno sviluppando un film su Batman intitolato The Brave and the Bold presso i DC Studios, il duo non si è ancora impegnato per il loro prossimo film”.

Teen Titans – TBA

DC Universe principale

Il primo film annunciato dopo la rivelazione iniziale dello slate del Capitolo 1 del DCU è un film sui Teen Titans che si svolgerà nell’universo principale della DC insieme a Superman e The Brave and the Bold. Al momento non c’è un regista legato al progetto, ma Supergirl: Woman of Tomorrow, Ana Nogueira, dovrebbe scrivere il film.

Con The Brave and the Bold che introdurrà per la prima volta Damien Wayne in un live action, è ragionevole pensare che sarà presente anche in Teen Titans. Un altro possibile personaggio che potrebbe apparire è Blue Beetle di Xolo Maridueña, proveniente dal precedente DCEU. Teen Titans è una mossa forte per il DCU che potrebbe interessare più generazioni di fan.

Dynamic Duo – TBA

Universe TBD

Dynamic Duo è stato annunciato nell’autunno del 2024. Invece di seguire Batman e Robin, questo film d’animazione seguirà due dei Robin più iconici, Dick Grayson e Jason Todd, mentre cercano di navigare nei loro futuri molto diversi. Dopo essere stato Robin, Dick Grayson è diventato Nightwing, mentre Jason Todd si è trasformato in Cappuccio Rosso dopo la sua morte per mano del Joker. Non sono stati confermati i dettagli su quando la storia si svolgerà nelle loro vite, ma potrebbe essere prima che trovino le loro strade.

Matthew Aldrich, sceneggiatore diCoco, sta scrivendo il film, mentre Swaybox Studios si occuperà dell’animazione. Gli Swaybox sono abbastanza nuovi sulla scena e utilizzano un mix di marionette, live-action, stop-motion e CGI per dare vita ai loro progetti. Il fatto che Dynamic Duo segua lo stesso filone potrebbe far risaltare il progetto rispetto alla maggior parte degli adattamenti di fumetti. La regia del film è affidata al co-fondatore di Swaybox Arthur Mintz ed è prodotto dai co-CEO dei DC Studios Peter Safran e James Gunn.

Bane e Deathstroke – TBA

Universo TBD

La DC ha una lunga storia di film e show televisivi sui più famigerati cattivi dei fumetti. La Suicide Squad ha due film, il Joker ne ha due con Joaquin Phoenix, ovviamente, e sia Harley Quinn che il Pinguino hanno i loro show televisivi. Secondo quanto riportato da THR a fine settembre 2024, il prossimo progetto di questo tipo sarà Bane & Deathstroke.

Recentemente interpretati da Tom Hardy in The Dark Knight Rises e da Joe Mangianello nel DCEU, i cattivi saranno protagonisti di un film dei DC Studios scritto da Matthew Orton (Captain America: Brave New World). Il progetto non ha ancora un regista e il casting non è stato confermato.

Swamp Thing – TBA

DC Universe principale

Primo vero film horror della DC, Swamp Thing fa parte del capitolo Gods and Monsters del nuovo franchise DC. Sarà diretto da James Magold, che ha promesso uno stand-alone di ispirazione gotica.

Swamp Thing dovrebbe essere un vero e proprio film horror per il DCU, che esplorerà le oscure origini del misterioso Swamp Thing, basandosi sulla trama di The Saga of the Swamp Thing (1984) di Alan Moore della DC Comics. James Mangold, che in precedenza aveva espresso interesse a lavorare con Gunn e Safran nel DCU, è stato subito coinvolto nel progetto come sceneggiatore e regista.

Nonostante sia più oscuro, Swamp Thing sarà comunque collegato al resto del DCU, dimostrando che Gunn e Safran non hanno paura di giocare con i generi nello sviluppo del loro nuovo franchise. Mangold ha offerto un piccolo assaggio di ciò che i fan della DC possono aspettarsi dal nuovo film:

“Mentre sono sicuro che la DC vede ‘Swamp Thing’ come un franchise, io lo vedrei come un film horror gotico molto semplice e pulito su quest’uomo/mostro… Sto solo facendo le mie cose, un film indipendente”.

Constantine 2

Sequel di DC Elseworlds

Con uno shock che pochi si aspettavano, nel 2022 è stato annunciato un sequel tardivo di Constantine di Keanu Reeves, con Reeves che tornerà a vestire i panni di John Constantine. Il film originale è uscito nel 2005 e, sebbene non sia stato accolto molto bene, si è guadagnato lo status di cult. L’interesse per il personaggio è rimasto e, come ha detto lo stesso Reeves a Stephen Colbert: “Il no ha iniziato a diventare un forse, che è diventato una specie di sì… e ora sono in attesa di una sceneggiatura”.

Più recentemente, lo sceneggiatore di Constantine 2 Akiva Goldsman ha dichiarato a Collider che spera di avere presto la sceneggiatura del film pronta. Non si sa molto altro sul progetto, a parte il fatto che un tempo era considerato una serie televisiva.