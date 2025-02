James Gunn e Peter Safran confermano il regista che dirigerà il prossimo film horror DC Clayface

I co-amministratori delegati di DC Studios James Gunn e Peter Safran parlano del nuovo film su Clayface e della regia del film DC Universe. Uno dei cattivi più popolari di Batman farà il suo debutto live-action nella timeline DCU, dato che DC Studios sta sviluppando un film solista su Clayface. Mentre James Watkins è in trattative per dirigere il film horror della DC, la produzione inizierà entro la fine dell’anno, con l’obiettivo di far uscire Clayface nel 2026, e molti sono in attesa di dettagli sulla trama.

ScreenRant ha recentemente partecipato a un nuovo evento della DC con la presenza di Safran e Gunn, dove Clayface è stato uno dei progetti della DCU di cui si è parlato. Anche se i co-amministratori delegati della DC Studios hanno dichiarato di essere ancora in trattative con Watkins, sono incredibilmente entusiasti che il pubblico veda Clayface aggiungersi al genere horror in continua crescita, lasciando al contempo che un diverso cattivo di Batman si prenda la scena. Il duo ha anche fornito un aggiornamento su quando inizierà il casting per Clayface, affermando quanto segue:

Powered by

Peter Safran: Quest’estate inizieranno le riprese di Clayface, un incredibile film horror che svela le affascinanti origini di un classico cattivo di Batman. Questo è un altro titolo che abbiamo aggiunto alla lista grazie all’eccezionale sceneggiatura di Mike Flanagan. Penso che alcuni di voi sappiano che siamo in trattative con James Watkins per la regia, e inizieremo il casting non appena avremo concluso l’accordo con il regista. Gireremo quest’estate e l’uscita è prevista per l’autunno 2026. Clayface potrebbe non essere così conosciuto come il Pinguino o il Joker, ma siamo davvero convinti che la sua storia sia altrettanto coinvolgente, avvincente e per molti versi più terrificante di tutte le altre.

James Gunn: Una delle cose di cui abbiamo parlato io e Peter quando abbiamo ricevuto la sceneggiatura è che se avessimo prodotto film cinque anni fa, quando stavamo facendo The Belko Experiment e tutte quelle cose, e qualcuno ci avesse portato questa sceneggiatura horror chiamata Clayface su questo tizio… Saremmo morti dalla voglia di produrre questo film perché era davvero un’eccellente sceneggiatura horror. E il fatto che sia nella DCU è solo un vantaggio.

Cosa significano i commenti di Gunn e Safran su Clayface

Dagli aggiornamenti di Safran e Gunn su Clayface, è chiaro che le cose stanno andando nella giusta direzione per il film della DC. Ha senso che il casting per il film Clayface sia ancora in sospeso, visto che vogliono assicurarsi di avere il regista bloccato per un accordo in modo da poter essere coinvolti nella scelta della loro star principale. Viste le molteplici direzioni che Clayface ha preso nei fumetti, è molto probabile che diventi più di un semplice nemico di Batman nella serie DCU.

Anche se Clayface è stato molto esposto attraverso l’animazione DC, un film live-action incentrato esclusivamente su di lui è un modo formidabile per farlo conoscere al grande pubblico. Anche se Gunn e Safran affermano che Clayface non è famoso come Joker o Pinguino, hanno ragione a parlare della tragedia che si cela dietro la sua storia e del perché finisce per diventare il famoso mostro di fango. A seconda di chi sarà scelto per il ruolo di Clayface, questo potrebbe diventare uno dei personaggi più apprezzati e complessi nel genere dei film tratti dai fumetti.