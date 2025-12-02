James Gunn rivela cosa deve fare bene la DCU riguardo a Batman

Mentre The Brave and The Bold è ancora in lavorazione presso la DC Studios, James Gunn approfondisce gli aspetti chiave che l’DC Universe deve azzeccare riguardo al nuovo Batman. Uno dei progetti più attesi del Capitolo 1 della DCU: “Gods and Monsters” è il prossimo film di Bruce Wayne nella serie condivisa di Gunn.

Mentre il suo film da solista è ancora in fase di sviluppo, Gunn è stato recentemente intervistato su Threads da @ReelAnarchy, che gli ha chiesto se il co-CEO della DC Studios avesse preso in considerazione l’idea di rendere il cappuccio di Batman simile a quello di Deadpool, rendendolo animato. Gunn ha dato la seguente risposta:

Il regista di Superman ha dichiarato: “La cosa più richiesta sarebbe il blu e il grigio”, riferendosi a quanti gli hanno chiesto se utilizzerà uno dei costumi preferiti per Batman nella DCU. Ha poi aggiunto: “Poi il giallo intorno al pipistrello. E POI gli occhi bianchi”.

Tuttavia, Gunn ha sottolineato che “Tutte queste cose le trovo meno importanti del personaggio stesso, della sceneggiatura e della persona che lo interpreta”. Sebbene Batman non sia ancora stato scritturato nel franchise, il Cavaliere Oscuro è apparso in un cameo in Creature Commandos, dando al pubblico un assaggio della versione di questo mondo del combattente del crimine di Gotham City.

Andy Muschietti dirigerà il film The Brave and The Bold, mentre la sceneggiatura è ancora in fase di scrittura. Sebbene sia stato ingaggiato uno sceneggiatore, Gunn non ha ancora rivelato chi sia, ma ha commentato che le cose stanno andando nella giusta direzione.

Durante un’intervista al podcast 2 Bears, 1 Cave nel settembre 2025, ha dichiarato: “Ciò che conta è il personaggio, la storia. E penso che ora abbiamo una storia davvero molto buona per ciò che sta accadendo con Batman”. Anche se The Brave and The Bold potrebbe essere ancora lontano qualche anno, un prossimo film DCU esplorerà Gotham City nel 2026, ma con una particolarità.

Il film horror Clayface, classificato come vietato ai minori, porterà sul grande schermo uno dei più famosi nemici di Batman, e sarà ambientato nella città dell’iconico eroe. Resta da vedere se ci saranno anticipazioni sull’icona DC.

The Brave and The Bold non ha ancora una data di uscita da parte della DC Studios.