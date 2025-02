James Gunn conferma che Robert Pattinson non sarà il Batman del DCU e aggiornamento su The Brave And The Bold

Recentemente, James Gunn e Peter Safran, co-amministratori delegati della DC Studios, hanno smentito le voci secondo cui il Batman di Robert Pattinson avrebbe fatto il salto dai film The Batman di Matt Reeves a The Brave and the Bold dell’universo DC. Le speculazioni sono dilagate tra i fan della DC, in parte a causa della mancanza di aggiornamenti sul casting per il Batman della DCU e di un criptico aggiornamento di Reeves sulla possibilità.

Tuttavia, in occasione di un evento stampa organizzato dalla DC Studios e a cui ha partecipato Screen Rant, Gunn ha dato una risposta secca alla domanda se Pattinson si sarebbe unito alla DCU: “Non è certamente nei piani”. Da parte sua, Safran ha aggiunto: “Lo amiamo, ma dobbiamo introdurre un Batman nella DCU. È imperativo. Questo è il piano per The Brave and the Bold”.

Cambiando argomento, Safran ha anche parlato degli ultimi aggiornamenti su The Batman – Part II e The Brave and The Bold. Ha ribadito che lui e Gunn “adorano la visione di Matt Reeves per The Batman – Part II e [attendono] questo film con la stessa trepidazione con cui lo aspettate voi”. Il dirigente ha poi spiegato: “Non ha ancora consegnato la sceneggiatura, ma quello che abbiamo letto finora è molto incoraggiante”.

Allo stesso modo, Safran ha detto che la DC Studios è “molto attiva nello sviluppo di The Brave and the Bold, e anche quella storia sta prendendo forma molto bene”. Ha poi scherzato: “Avremo presto altre notizie per voi”.

Cosa significano i commenti di Gunn e Safran su Robert Pattinson nei panni di Batman

Anche se Pattinson continuerà a interpretare Batman, lo farà in un canone separato, Elseworlds. In questo modo, Reeves potrà continuare a raccontare la storia che ha iniziato in The Batman e The Penguin, e la DCU potrà creare il suo Batman con la sua tradizione e il suo mondo unici. In particolare, la DCU dovrebbe presentare più Robin, tra cui Damian Wayne, Dick Grayson e Jason Todd, il che implica che il suo Bruce Wayne sarà già da tempo Batman. Ciò è in netto contrasto con il Batman di inizio carriera di Pattinson, rendendo molto più chiaro il motivo per cui è stata presa la decisione di separare i due.

In precedenza, Gunn ha affrontato la scelta affermando che è “impegnato sia a raccontare storie nella DCU che a raccontare storie Elseworlds”. Di conseguenza, i film sono entrambi in fase di sviluppo contemporaneamente. The Batman – Part II è previsto per ottobre 2027, mentre The Brave and the Bold non ha ancora una data di uscita. In questa fase, ha senso che entrambi i film siano in fase di pre-produzione, anche se ciò potrebbe portare alla loro uscita nelle sale in rapida successione.