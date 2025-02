Avatar 3, James Cameron rivela le prime reazioni al film: “L’ho mostrato a poche persone selezionate…”

James Cameron ha rivelato le prime reazioni a Avatar: Fuoco e cenere, svelando ciò che le poche persone che l’hanno visto hanno da dire sul sequel in uscita. La storia di Avatar: Fuoco e cenere vedrà la famiglia Sully entrare in contatto con il nuovo “Popolo delle ceneri” Na’vi che vive in un ambiente vulcanico, mentre la RDA continua le sue attività attraverso Pandora. Il film dovrebbe espandere il suo mondo fantascientifico in modi nuovi e inediti rispetto ai capitoli precedenti, concentrandosi sulla famiglia principale dopo la morte di Neteyam (Jamie Flatters).

Parlando con Stuff, che sostiene l’industria cinematografica nel mantenere gli aiuti finanziari del governo neozelandese, Cameron ha rivelato di aver già proiettato Avatar: Fuoco e Cenere a “alcune persone selezionate”, dando loro un accesso anticipato al suo prossimo sequel. Il regista ha detto che le loro reazioni al film sono state “emozionanti”, con alcuni che lo hanno definito il migliore della serie finora. Ha anche elogiato gli attori coinvolti, mentre anticipava una storia “straziante” che sarebbe stata comunque soddisfacente fino alla fine. Scopri qui sotto cosa ha detto Cameron sulle prime impressioni del film:

L’ho mostrato a poche persone selezionate e il feedback è stato che è sicuramente il più emozionante e forse il migliore dei tre finora. Lo scopriremo, ma mi sento abbastanza ottimista. E il lavoro degli attori è eccezionale. È piuttosto straziante in senso buono.

Cosa dicono le prime impressioni di Avatar 3 sul film

Un’altra puntata impressionante ci aspetta

Alla fine di Avatar: La via dell’acqua, Jake (Sam Worthington) e la sua famiglia decidono di rimanere con i Metkayina, ma sono ancora determinati a combattere contro la RDA. Anche se non è chiaro come verrà introdotto il nuovo gruppo di Na’vi, si prevede che la loro presenza sarà più antagonista, rendendoli una minaccia fondamentale nel film per ragioni sconosciute. Tuttavia, sarà presente anche il clan dei Wind Traders, un gruppo di nomadi che viaggiano in cielo cavalcando grandi creature simili a meduse.

Viste le reazioni entusiastiche al film, sembra che Cameron abbia sapientemente intrecciato questi nuovi elementi di Pandora per creare un sequel di grande impatto emotivo. È particolarmente orgoglioso del cast di Avatar: La leggenda di Aang, e accenna ad alcune interpretazioni memorabili di cui è particolarmente soddisfatto. È per questo che i momenti dei personaggi potrebbero essere un elemento centrale della positiva accoglienza del film finora, accennando ad alcune scene potenti che toccano il cuore. Resta da vedere se questo significherà più dolore per la famiglia Sully.