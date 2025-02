Aquaman: la spiegazione del finale del film con Jason Momoa

Il finale di Aquaman (qui la recensione) conclude il viaggio di Arthur Curry per diventare il re di Atlantide, ma lascia aperta la porta per la sua prossima avventura. Diretto da James Wan – ideatore delle saghe di Saw, Insidious e The Conjuring – e interpretato da Jason Momoa nel ruolo del protagonista, Aquaman è un racconto fantasy epico che fornisce il cambiamento di tono di cui l’universo cinematografico DC aveva bisogno. Il film ci presenta inoltre in modo più completo il personaggio, dopo che era stato brevemente anticipato nel film Batman v Superman, e poi più ampiamente presentato in Justice League.

Nel film, il regno di Atlantide e i sette mari si realizzano su grande scala quando Arthur Curry evita la catastrofe impedendo a Re Orm (Patrick Wilson) di usare le forze atlantidee per muovere guerra al mondo di superficie. Così facendo, Arthur diventa il re di Atlantide, compiendo il suo destino di unire i sette regni sottomarini sotto un unico vessillo e portando un’era di pace nei regni sottomarini. Ma è una vittoria combattuta, con il terzo atto di Aquaman che assume la forma di un’enorme schermaglia tra le forze collettive che Re Orm ha costretto a unirsi a lui e quelle che resistono alle sue idee violente e oppressive. È molto da assimilare e il finale lascia anche diverse porte aperte per il futuro.

Cosa succede nel finale di Aquaman

Con un esercito di crostacei, un kaiju e soldati che cavalcano in battaglia sul dorso di squali, il finale e la battaglia culminante di Aquaman non sono privi di fascino visivo. Re Orm guida le truppe di tre regni: Atlantide, Xebel e i Pescatori. Le potenti tattiche di persuasione di Orm non sono piaciute ai Brine, una popolazione di creature simili a granchi che ha deciso di scatenare una guerra civile piuttosto che seguire la guida del Maestro dell’Oceano. Ne consegue uno scontro violento e massiccio, interrotto da Aquaman, che impugna il Tridente di Re Atlan, un’antica arma che controlla i sette mari e rende chi la impugna il legittimo erede al trono di Atlantide.

Aquaman porta con sé la potenza dei Trench, un regno che si è trasformato in selvaggi simili a Xenomorfi, e il Karathen, un leviatano che custodiva il Tridente di Re Atlan contro coloro che non ne erano degni. Con l’aiuto delle nuove capacità di Aquaman di comunicare con i pesci, i due riescono a respingere l’esercito di Orm e la lotta si trasforma gradualmente in un uno contro uno tra Aquaman e Orm, anche noto come Ocean Master, che offre ai due figli della regina Atlanna (Nicole Kidman) una rivincita del loro duello precedente. Proprio Atlanna ritorna dalla “morte” per porre fine allo spargimento di sangue tra i suoi due figli, con Aquaman che sconfigge infine Orm ma lo fa imprigionare invece che ucciderlo.

La spiegazione del perché il piano di Re Orm fallisce

Curry adotta un approccio simile a quello di Black Panther, almeno per quanto riguarda il suo cattivo, Killmonger. In Aquaman, Re Orm – proprio come Killmonger in Black Panther – è di stirpe reale, e non ha torto nelle sue idee fondamentali. Orm è disgustato dal modo in cui gli esseri umani trattano gli oceani, scaricando rifiuti, inquinando le acque, uccidendo e colpendo innumerevoli specie e danneggiando irreparabilmente l’ambiente. Orm vuole che gli umani spariscano e crede che Atlantide abbia la forza militare e la tecnologia per sradicare gli umani dalla superficie, con un’invasione a sorpresa.

In realtà, la rabbia di Orm è sensata: gli esseri umani non sono stati gentili con la fauna e l’ambiente. L’invocazione di Aquaman a questo proposito può risultare pesante, ma proprio come l’attenzione di Black Panther al razzismo, lo è perché non c’è bisogno di girarci intorno in punta di piedi, trattandosi di problemi reali. Tuttavia, la strategia di Orm non ha avuto alcun beneficio a lungo termine e gli altri regni ancora in vita se ne sono accorti. Un’invasione riuscita del mondo di superficie avrebbe dato vita a una guerra lunga e sanguinosa, con un numero incalcolabile di vittime, e la politica di Orm, fatta di omicidi e intimidazioni, non è servita ad ispirare nessuno, tanto che le Brine hanno scelto di resistergli piuttosto che piegarsi.

Atlantide è unita, ma è ancora un segreto

Atlantide, Xebel, i Pescatori, la Fossa e i Brine accettano Artù come loro re, unendo di fatto i regni sottomarini superstiti in un’Atlantide unificata per la prima volta dopo secoli. Questo era il destino manifesto di Aquaman, un bambino metà umano e metà atlantideo, in grado di colmare il divario tra i due mondi e di portare una nuova era di prosperità. Ma per quanto gioioso, questo non significa che Atlantide verrà rivelata alle Nazioni Unite, come invece avviene nella scena post-credits di Black Panther. Nonostante l’implicazione che Arthur sia di entrambi i mondi, l’impero sottomarino è infatti ancora sconosciuto alla maggior parte degli umani.

La cosa, però, cambia con Aquaman e il Regno Perduto, dove alla fine Arthur Curry decide di rivelare l’esistenza di questa civiltà al mondo intero. Naturalmente il ritardo nell’annuncio era dato dalla paura che la tecnologia atlantidea potesse essere sottratta dagli umani o che gli atlantidei stessi vengano usati per i test. Dopotutto, la tecnologia atlantidea è molto più avanzata di quella umana, proprio come quella di Black Panther. Nei fumetti di Aquaman, il dottor Stephen Shin (interpretato da Randall Park), lo scienziato che cerca di convincere il mondo dell’esistenza di Atlantide introdotto nel film, ha un rapporto difficile con Arthur Curry a causa della segretezza.

Arthur lavora duramente per proteggere Atlantide e tutto ciò che vi è associato da occhi indiscreti, mentre il bisogno del dottor Shin di esplorare il regno lo rende un peso. A un certo punto, la loro amicizia si incrina perché il Dr. Shin, in un momento di rabbia, fa passare Arthur per Aquaman. Anche le apparizioni di Black Manta si basano sull’invasione di Atlantide e sull’eliminazione di Arthur, senza attirare l’attenzione dell’esterno, perché vuole essere lui a uccidere Aquaman. Questo è in fin dei conti il fulcro di chi è Black Manta come cattivo. Nella scena dopo i titoli di coda, infatti, Black Manta viene recuperato e guarito dal dottor Stephen Shin, e il cattivo accetta di condurre lì Shin in cambio della sua vendetta su Aquaman.

Il sequel del film, Aquaman e il Regno Perduto

Dato il grandissimo successo del film, era prevedibile che la Warner Bros. decidesse di mettere in cantiere un sequel di Aquaman. Questo, dopo numerosi ritardi e problemi produttivi, è infine uscito al cinema nel dicembre 2023 e si trova tutt’ora in sala. Il titolo di questo sequel è Aquaman e il Regno Perduto (qui la recensione) e vede il protagonista chiamato a dover fare squadra con il fratellastro Orm per fermare la minaccia rappresentata da Black Manta e dal suo misterioso tridente magico. Il film è inoltre il capitolo conclusivo del DC Extended Universe, giunto al capolina in vista del reboot di James Gunn e Peter Safran con il DC Universe. Non ci sarà un terzo Aquaman, cosa che fa di questo film l’ultima avventura per il personaggio interpretato da Momoa.