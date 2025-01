Jamie Foxx condivide un particolare ricordo dal set di Django Unchained

Ora su Netflix con il film Back in Action, Jamie Foxx si è recentemente unito a Vanity Fair per un’intervista video in cui ha ripensato ad alcuni dei suoi ruoli più iconici, tra cui quello del protagonista di Django Unchained di Quentin Tarantino. Uno dei ricordi più particolari di quel set che l’attore ha voluto condividere è quando il co-protagonista Leonardo DiCaprio – che nel film interpreta il ruolo del sociopatico proprietario di schiavi Calvin Candie – ha interrotto la lettura del copione a causa dell’uso ripetuto della “N-word” da parte di Tarantino.

“L’argomento. La parola N, nello specifico. Leo ha avuto difficoltà a dire la parola N”, ha detto Foxx. “Stiamo facendo una lettura e Leo dice: ‘Ehi, ragazzi. Tagliate! Non posso farlo. Questo non sono io’. A quel punto Samuel L. Jackson grida: ‘Di’ quella merda, figlio di pu***na! È solo un altro martedì. Che si fottano”. “Ho detto a Leo che nei giorni di schiavitù non ci saremmo mai parlati”, ha continuato Jamie Foxx.

“Non sono un suo amico. Non sono Jamie Foxx. Sono Django. E gli ho detto: “Non sarai davvero in grado di interpretare quel personaggio finché non capirai cosa significa la schiavitù”. “È stata dura. È stato orribile. Così il giorno dopo ho visto Leo e gli ho chiesto cosa gli fosse successo. Non mi voleva parlare, il che significava che era pronto. A quel punto tutti hanno iniziato a lavorare”.

Jamie Foxx e Samuel L. Jackson difendono Quentin Tarantino

Per quanto riguarda l’uso di quel termine dispregiativo, Jamie Foxx ha affermato di non aver mai avuto problemi e una volta ha detto durante un’intervista a Yahoo Entertainment: “Ho capito il testo. La parola con la N è stata pronunciata 100 volte, ma ho capito il testo – è semplicemente così che si faceva all’epoca, è tristemente accurato”. Come noto, anche Samuel L. Jackson si è schierato in sostegno del regista, con cui ha collaborato in molteplici occasioni a partire da Pulp Fiction.

Jackson ha anche raccontato al New York Times che lui e Quentin Tarantino hanno detto personalmente a DiCaprio che “devi” dire la parola con la N in Django Unchained anche se lo mette a disagio, aggiungendo: “Ogni volta che qualcuno vuole un esempio di uso eccessivo della parola con la N, va da Quentin – è ingiusto. Sta solo raccontando la storia e i personaggi parlano così. Quando lo fa Steve McQueen, è arte. È un artista. Quentin invece è solo un regista da popcorn”.

Jackson ha a lungo difeso l’uso di insulti razziali da parte di Tarantino nelle sue sceneggiature. Nel documentario su Tarantino, “QT8: The First Eight”, l’attore ha affermato che “non c’è disonestà in tutto ciò che Quentin scrive o nel modo in cui la gente parla nei suoi film”. “È una stronzata”, ha invece detto una volta alla rivista Esquire a proposito del contraccolpo che Tarantino deve affrontare. “Non si può dire a uno scrittore che non può parlare, scrivere le parole, mettere le parole in bocca alle persone delle loro etnie nel modo in cui usano quelle parole. Non si può fare, perché allora diventa una non verità, non è onesto. Non è onesto e basta”.