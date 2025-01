Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere: un primo sguardo a Daredevil, Doc Ock e altri ancora

È stata appena rilasciata una nuova featurette e uno sneak peek di Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere che offrono così un’ulteriore possibilità di approfondimento in attesa di vedere la serie tra qualche giorno su Disney+. Non solo lo stile di animazione sembra molto migliore di quello che visto nel trailer, ma vediamo anche il Daredevil di Charlie Cox, il Doctor Octopus, Doctor Strange, Scorpion e altri personaggi ancora. C’è anche un’intrigante inquadratura della battaglia dell’aeroporto di Captain America: Civil War.

Non resta ora che attendere le prime reazioni sui social media di Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere, che arriveranno domani, mentre le prime recensioni sono previste solo in concomitanza con la presunta première di tre episodi dello show (si è ancora in attesa di una conferma ufficiale). Jeff Trammell, lo sceneggiatore capo della serie, l’anno scorso ha condiviso alcune informazioni su ciò che i fan possono aspettarsi dall’atteso ritorno dell’Uomo Ragno nell’animazione.

“Sapete, vorrei rispondere con un cliché, ‘Aspettatevi l’inaspettato’, ma, onestamente, penso che possiate aspettarvi il vostro amichevole Spider-Man di quartiere”, ha stuzzicato. “Si aggira per New York; non è un’enorme avventura intergalattica”. “È lui alle sue radici e ci sono molte cose che noi, come fanbase, prendiamo a prima vista e diciamo: ‘Oh sì, conosco questa parte della storia’. È stato davvero divertente scavare in questa storia. Ci sono delle sorprese e non vedo l’ora che i fan scoprano. È stato molto divertente sovvertire le aspettative che sono state costruite per così tanto tempo”, ha aggiunto Tramell.

Di seguito, ecco il filmato condiviso dai Marvel Studios:

La trama e il cast vocale di Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere

Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere segue Peter Parker nel suo percorso per diventare un eroe, con un viaggio mai visto prima e uno stile che celebra le radici del personaggio nei fumetti. Nella versione originale, il ricco cast vocale comprende Hudson Thames, Colman Domingo, Eugene Byrd, Grace Song, Zeno Robinson, Hugh Dancy e Charlie Cox. Head writer è Jeff Trammell e Mel Zwyer è il supervising director. Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Dana Vasquez-Eberhardt e Trammell sono gli executive producer.