Spider-Punk: in arrivo un film animato scritto da Daniel Kaluuya!

Sony Pictures Animation è nelle prime fasi di sviluppo di un film d’animazione su Spider-Punk scritto dai coautori Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah) e Ajon Singh (Primetime), secondo quanto appreso da Deadline. Una possibilità a riguardo era emersa già a gennaio 2024. Al momento i dettagli della trama sono ancora segreti e al momento non ci sono altri accordi in corso. È naturale supporre che Kaluuya riprenderà il ruolo di Spider-Punk, che ha interpretato nel film Spider-Man: Across the Spider-Verse del 2023 e che riprenderà nel prossimo Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

I due film, insieme al primo capitolo Spider-Man: Un nuovo universo, sono gli acclamati lungometraggi animati della Sony Pictures Animation, che raccontano le avventure di Spider-Man nel multiverso. Il primo film è stato un successo sia di critica che di pubblico, incassando oltre 394 milioni di dollari in tutto il mondo e vincendo l’Oscar come miglior film d’animazione. Anche il secondo è stato anche candidato all’Oscar e ha avuto un successo ancora maggiore al botteghino, incassando oltre 690 milioni di dollari in tutto il mondo. Il terzo è ora atteso al cinema il 25 giugno 2027.

L’annuncio di un film su Spider-Punk dimostra la volontà della Sony Picture Animation di espandere questo franchise. Questo nuovo progetto è infatti il secondo spin-off attualmente confermato, dopo quello dedicato a Spider-Noir, che sta prendendo forma come serie TV di Prime Video con Nicolas Cage nei panni di questa tenebrosa versione di Spider-Man. Non resta a questo punto che attendere maggiori informazioni anche su questo nuovo progetto.

Chi è Spider-Punk?

Creato dallo scrittore Dan Slott e dall’artista Olivier Coipel, Spider-Punk (alias Hobie Brown) è una versione di Spider-Man che ha un atteggiamento più anarchico e anticonformista rispetto alla versione di Peter Parker. Residente su Terra-138, il personaggio è animato dal desiderio di contribuire ad abbattere i sistemi corrotti. È apparso per la prima volta durante un evento crossover di Spider-Verse, nell’ambito di The Amazing Spider-Man #10 del 2015.

