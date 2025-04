John Wick: il franchise si espande, Keanu Reeves confermato per il 5, in arrivo anche un prequel animato

Keanu Reeves tornerà per “John Wick 5” nei panni del killer armato di nunchaku, ha annunciato la Lionsgate al CinemaCon. Nel frattempo, il franchise d’azione si sta espandendo con un film prequel animato e un’avventura indipendente incentrata su Caine del regista e star Donnie Yen. Questi progetti sono complementari al prossimo Ballerina con Ana de Armas, che uscirà nelle sale il 6 giugno 2025.

De Armas si è fermata alla convention annuale per gli esercenti dei cinema, che si sta svolgendo attualmente a Las Vegas, per mostrare uno sguardo più approfondito a Ballerina. Nella sequenza ricca di azione, il suo personaggio Eve Macarro, una ballerina che si sta allenando per diventare un’assassina, spacca tutto mentre affronta diversi avversari in un bar abbandonato, sparando a un cattivo in faccia e rompendo diversi piatti contro un altro avversario.

“Per ‘Bond’, ho avuto solo tre settimane di allenamento. ‘Ballerina’ è stato un livello completamente diverso”, ha detto de Armas dal palco del Colosseum al Caesar’s Palace. “Questa è di gran lunga la cosa più fisica e impegnativa che abbia mai fatto”.

Reeves apparirà in Ballerina prima di tornare sullo schermo per “John Wick 5″. Il progetto lo riunisce con il regista e produttore del franchise Chad Stahelski e i produttori di Thunder Road Basil Iwanyk ed Erica Lee. I dettagli della trama, i membri del cast aggiuntivi e una cronologia di produzione non sono stati rivelati.

Il primo John Wick è più di un semplice film su un ex assassino la cui moglie è morta di recente e gli ha lasciato un cucciolo. Quando quel cucciolo viene ucciso da mafiosi russi che gli rubano anche l’auto, John cerca vendetta. In John Wick: Capitolo 2, apprendiamo che questo mondo di assassini è molto più grande di quanto si pensasse in precedenza e la tradizione del mondo si espande in modo esponenziale. Ciò continua in John Wick: Capitolo 3 – Parabellum, dove John deve difendere i suoi amici. In John Wick: Capitolo 4, le acrobazie e il mondo sono più grandi che mai, così come il numero di uccisioni di John.

In arrivo un prequel animato per John Wick

Per quanto riguarda il film prequel animato, Reeves presterà la voce al suo personaggio distintivo. La storia, rivolta a “un pubblico più maturo”, avverte lo studio, viaggerà indietro nel tempo prima del primo film. Racconta le origini di Wick, quando completa l’Impossible Task, ovvero l’uccisione di tutti i suoi rivali in una notte, per liberarsi dal suo obbligo con l’High Table e guadagnarsi il diritto di stare con l’amore della sua vita, Helen. (Purtroppo, sappiamo tutti come è andata a finire.)

Shannon Tindle, veterana dell’animazione che di recente ha co-scritto e diretto “Ultraman: Rising” di Netflix, è la regista. Vanessa Taylor sta scrivendo la sceneggiatura.

“Sia nell’animazione che nel mondo di ‘John Wick’, le possibilità sono infinite. E non c’è una storia di John Wick che i fan chiedano a gran voce più dell’Impossible Task”, ha detto Fogelson. “L’interpretazione di Shannon di quella storia è incredibile e siamo più che entusiasti di vedere cosa può fare John Wick nell’animazione”.

“Sono sempre stato affascinato dagli anime. Hanno sempre avuto una grande influenza su di me, specialmente con la serie ‘John Wick'”, ha detto Stahelski. “Penso che John Wick sia la proprietà perfetta per questo mezzo: gli anime hanno il potenziale per espandere il nostro mondo, i nostri personaggi e la nostra azione in modi inimmaginabili prima”.