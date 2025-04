John Wick: in lavorazione lo spin off sull’assassino cieco Caine, Donnie Yen alla regia

La leggenda delle arti marziali Donnie Yen è stata scelta per dirigere il film standalone della Lionsgate incentrato su Caine, l’assassino cieco che ha interpretato in John Wick: Capitolo 4. Come annunciato in precedenza, Yen riprenderà anche il ruolo di Caine nel progetto in lingua inglese che è pubblicizzato come un thriller d’azione in stile Hong Kong. La produzione dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno, è stato annunciato questa mattina al CinemaCon.

Mattson Tomlin, scrittore del prossimo The Batman Part II e dell’adattamento del fumetto creato da Keanu Reeves BRZRKR, si è unito per scrivere il film. La bozza precedente della sceneggiatura del nuovo film è stata scritta da Robert Askins.

La sinossi del film, ancora senza titolo, è tenuta nascosta, ma continuerà l’arco narrativo di Yen dopo gli eventi di John Wick: Capitolo 4, poiché Caine è stato liberato dai suoi obblighi verso l’Alta Tavola.

Il film sarà prodotto dai produttori del franchise Basil Iwanyk ed Erica Lee (John Wick: Chapters 1 through 4, Ballerina, Monkey Man) tramite la loro Thunder Road shingle, e da Chad Stahelski (John Wick: Chapter 3—Parabellum, Day Shift, John Wick: Chapter 4, Ballerina), che produce tramite la sua casa di produzione 87Eleven Entertainment. Yen sarà anche produttore esecutivo.

Stilisticamente ispirato ai film d’azione dal design unico che Yen ha contribuito a rendere famosi, il progetto Caine è in fase di sviluppo tramite l’accordo di Stahelski con Lionsgate, mentre supervisiona l’espansione dell’universo di John Wick.

I film di Yen hanno contribuito a introdurre le arti marziali miste nel cinema mainstream con titoli come Flashpoint e l’iconico franchise IP Man, tra molti altri. Di recente ha diretto, prodotto e interpretato The Prosecutor e il film wuxia d’epoca Sakra. I suoi film di Hollywood includono Star Wars: Rogue One, xXx: Return of Xander Cage e Mulan.