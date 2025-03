Jonathan Majors commenta le voci sul ritorno dei Kang e rivela se Kevin Feige ha risposto alla sua lettera

Ormai siamo certi che tutti sappiano cosa ha portato Jonathan Majors all’uscita dal MCU. L’attore era in lizza per essere il nuovo grande cattivo del franchise come Kang il Conquistatore e le sue numerose Varianti, ma i Marvel Studios hanno staccato la spina a quei piani proprio quando è arrivato il verdetto di “Colpevole”.

Da allora, l’attenzione della Saga del Multiverso si è spostata sul Dottor Destino di Robert Downey Jr., ma persistono voci secondo cui ci sono piani per concludere la storia di Kang in Avengers: Doomsday e/o Avengers: Secret Wars.

Si è persino parlato della ripresa del ruolo da parte di Majors e, durante una recente intervista, all’attore è stato chiesto se la Marvel avesse dato una seconda possibilità a Downey e Jeremy Renner dopo le rispettive controversie (il primo aveva una storia di problemi di abuso di droga prima di essere scelto per il ruolo di Iron Man e il secondo è stato accusato di minacce di morte dall’ex moglie).

“Sì, intendo, giochi la mano che ti è stata data. Non è finita finché non è finita”, ha detto prima che gli venisse chiesto delle voci sul ritorno. “Cavolo, ecco il punto della Marvel. Non lo sai finché non lo sai”. “Dirò questo, però: di tutti i personaggi che ho interpretato, Kang porta con sé una certa novità e sfida per un attore che mi piacerebbe interpretare di nuovo”, ha continuato Majors. “Quando sento la gente parlarne… finché le strade parlano, finché i fan parlano, c’è speranza”.

Jonathan Majors ha condiviso di nuovo il suo amore per Kang

Jonathan Majors ha condiviso ancora una volta il suo amore per Kang e ha riconosciuto che spetta alla Disney decidere se potrà interpretare di nuovo il cattivo che viaggia nel tempo. “Quando sono stato invitato nell’Universo Marvel per interpretare, di tutti i personaggi, Kang, mi è piaciuto. Mi manca. Voglio farlo di nuovo“, ha detto Majors. “Il ruolo è incredibile ed è unico rispetto a qualsiasi altro ruolo che abbia mai interpretato per il lessico dei personaggi che riesce a interpretare. Voglio assolutamente farlo di nuovo e, se c’è un modo, mi piacerebbe farlo di nuovo. È nelle mani della Disney Corporation.“

In un’altra recente intervista, Majors ha rivelato di aver scritto una lettera al presidente dei Marvel Studios Kevin Feige poco dopo essere stato licenziato. Ora, ha confermato che il dirigente non ha risposto. “Non so come è stata accolta. Ho le sue informazioni, so che è lui e gliel’ho inviata. Sono sicuro che si trovasse in una posizione difficile quando gliel’ho inviata. È successo molto tempo dopo un sacco di queste cose“, ha spiegato. “Amo quell’uomo. Non ho altro che amore per la Marvel. Non ho ricevuto risposta.”