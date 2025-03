Daredevil: Rinascita, Muse sarà un avversario “multi-stagione”

Nell’episodio di mercoledì scorso di Daredevil: Rinascita, abbiamo finalmente conosciuto Muse. Le sue opere d’arte sono state avvistate in giro per New York City in diverse occasioni durante la serie, ma il cattivo è finalmente uscito dall’ombra.

Sebbene questa interpretazione sembri diversa dalla sua controparte nei fumetti (nel senso che non ha più superpoteri o una propensione a mettere in scena scene di crimini cruenti), Muse del MCU continua a uccidere persone e a trovare un uso unico per il loro sangue.

Parlando con TV Line, il regista degli episodi 4 e 5 di Daredevil: Rinascita, David Boyd, ha confermato che il personaggio ha “rapito e ucciso persone, prosciugandone il sangue e realizzando murales in tutta New York City”.

Lo showrunner Dario Scardapane ha anche rivelato che Muse avrà un ruolo nella stagione 1 “e oltre”, spiegando: “Definisco Muse un fattore di stress in questa storia, in quanto nella battaglia tra Fisk e Matt Murdock, Muse provoca un effetto a catena. Causa problemi a Fisk. Causa problemi a Matt Murdock”.

“La corsa di Muse, per mancanza di una parola migliore, in questa storia ha conseguenze piuttosto scioccanti. E quelle conseguenze non finiscono”, ha continuato Scardapane. “Le stiamo portando nella stagione 2, è il modo migliore in cui posso dirlo”.

In termini di cosa possiamo aspettarci da Muse nelle prossime settimane, resta da vedere. Le foto dal set per la seconda stagione di Daredevil: Rinascita hanno apparentemente confermato il ritorno dell’assassino, mentre i titoli di coda di “Sic Semper Systema” indicavano che la star di mercoledì Hunter Doohan era stata scelta per il ruolo. Torniamo a questa stagione e sappiamo che Matt è sul punto di indossare il costume, quindi è probabile che il suo ritorno come Daredevil sarà direttamente legato alla serie di omicidi di Muse.

Il cast di Daredevil: Rinascita

Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

La serie Daredevil: Rinascita vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Rinascita debutta su Disney+ il 4 marzo 2025.