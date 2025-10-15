Keira Knightley è reticente riguardo alla possibilità di riprendere il suo ruolo nel sequel di Sognando Beckham

Prima di Black Doves, Orgoglio e pregiudizio e persino Pirati dei Caraibi, la star Keira Knightley, amata dai fan, ha recitato in un cult classico dal titolo Sognando Beckham. Knightley recita al fianco di Parminder Nagra nei panni di Jules e Jess, due giovani donne che aspirano a giocare a calcio professionistico (football nell’ambientazione britannica del film), con grande disappunto delle loro famiglie.

Il classico sportivo sembra riaffermare il suo posto nello spirito del tempo, con lo scrittore e regista Gurinder Chadha che ha annunciato un sequel di Sognando Beckham nel luglio 2025. Tuttavia, quando Knightley è stata recentemente intervistata da PEOPLE durante una proiezione di La donna della cabina numero 10, ha apparentemente eluso la domanda sul fatto che riprenderà il ruolo di Jules.

“L’ho visto in televisione,” ha detto Knightley riguardo al sequel. “Quindi sì, voglio dire, che emozione.” Tuttavia, non ha fornito alcun aggiornamento definitivo sul suo coinvolgimento nel film, chiedendosi lei stessa come sarà il nuovo film. “Voglio dire, quando l’ho visto in televisione ho pensato: ‘Oh, che bello, chissà come sarà?’” La trama del sequel riporterebbe in scena i vecchi personaggi, ma nessuno del cast originale ha ancora firmato il contratto.

La star quarantenne ha anche commentato l’impatto lasciato da Bend It Like Beckham, dicendo che è il film su cui le vengono poste più domande: “Soprattutto perché ora molte ragazze giocano a calcio e vogliono venire a parlarne. Quindi è fantastico far parte di qualcosa che ha lasciato un’eredità e che è circondato da tanta positività.”

Bend It Like Beckham è stato il ruolo che ha lanciato Knightley, ma ha raggiunto la fama internazionale solo un anno dopo con Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna. Il 2003 è stato anche l’anno in cui ha recitato nell’iconica commedia romantica natalizia Love Actually. In pochi anni, ha girato altri due film della serie Pirati dei Caraibi e ha ottenuto la sua prima nomination all’Oscar per Orgoglio e pregiudizio.

La Knightley ha poi ottenuto un’altra nomination all’Oscar per The Imitation Game e ha recitato in altri film come Atonement, The Duchess, Never Let Me Go e Anna Karenina. Di recente si è ritagliata una nicchia nei thriller Netflix con Black Doves e The Woman in Cabin 10. La Knightley è senza dubbio la star più in vista oggi di Bend It Like Beckham.

Tuttavia, il sequel vorrebbe probabilmente riportare almeno Parminder Nagra e Jonathan Rhys Meyers, che sono entrambi ancora in attività. Bend It Like Beckham sarebbe un altro sequel di successo per gli spettatori, che potrebbe suscitare la preoccupazione di offuscare l’eredità dell’originale, ma potrebbe comunque essere una nuova storia edificante sulla carriera calcistica e l’amicizia di Jess e Jules negli anni a venire.