Christopher Nolan elogia la “straziante” interpretazione di Dwayne Johnson

Il regista premio Oscar Christopher Nolan ha recentemente applaudito la straordinaria interpretazione di Dwayne Johnson nel suo film The Smashing Machine. Il film sull’MMA drammatizza la vita di Mark Kerr come lottatore di MMA, mettendo in mostra i momenti salienti della sua carriera e quelli più bui della sua vita privata. Il film della A24 è ambientato tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 e descrive la sua lotta contro l’abuso di sostanze stupefacenti e il rapporto turbolento con la sua allora fidanzata, Dawn Staples (Emilu Blunt).

Al teatro DGA di Los Angeles, Nolan ha partecipato a una sessione di domande e risposte, dove ha discusso di The Smashing Machine con il regista Benny Safdie. Mentre parlava dello sviluppo del film e dei suoi protagonisti, l’interpretazione di Johnson nei panni di Kerr è diventata il centro dell’attenzione, e Nolan ha detto quanto segue: “È straziante. Penso che sia una performance incredibile. Non credo che quest’anno vedrete una performance migliore.“

Sebbene Johnson sia noto per aver interpretato ruoli ricchi di azione, come Hobbs nella serie Fast & Furious e Spencer Gilpin nella serie Jumanji, la sua interpretazione di Mark Kerr segna il suo ruolo più drammatico fino ad ora. Il wrestler diventato attore ha ottenuto molti riconoscimenti nei mesi precedenti l’uscita del film, con trailer che mettevano in evidenza la sua incredibile trasformazione nei panni di Kerr.

Sebbene il film biografico abbia ottenuto un punteggio degno di nota del 71% su Rotten Tomatoes, non ha avuto successo al botteghino. Il film della A24 ha debuttato con soli 5,9 milioni di dollari sul mercato interno, segnando il weekend di apertura più basso per qualsiasi film di Johnson. È stato anche ben al di sotto delle previsioni, che erano state fissate a circa 17-20 milioni di dollari. Attualmente ha totalizzato poco più di 13 milioni di dollari nelle ultime due settimane e mezzo dalla sua uscita, nonostante abbia avuto un budget dichiarato di 50 milioni di dollari.

Nonostante il scarso successo al botteghino di The Smashing Machine, ciò non dissuaderà Johnson dal perseguire ruoli più drammatici. L’attore ha parlato della sua voglia di mettersi alla prova, il che significa allontanarsi dalle sue solite interpretazioni d’azione.

Johnson continua a prendere queste misure drastiche. Pochi giorni prima dell’uscita di The Smashing Machine, la star aveva perso notevolmente peso. Nonostante alcune preoccupazioni espresse online, l’attore ha poi chiarito che questa dieta era necessaria per prepararsi al ruolo di un settantenne che fa amicizia con un pollo in Lizard Music. Il film lo riunirà con Safdie, che ne sarà il regista.

Inoltre, Johnson si riunirà con Blunt nel prossimo film di mafia a tema hawaiano prodotto da Martin Scorsese. Il film, ancora senza titolo, è descritto come “in stile Goodfellas” e ambientato negli anni ’60 e ’70. Il cast è completato dall’attore premio Oscar Leonardo DiCaprio. La Blunt ha recentemente pubblicizzato il film in uscita, definendolo “l’ultima grande storia di mafia americana” e ha rivelato che si tratta di un “ruolo terribilmente emozionante” per Johnson.