L’estate nei tuoi occhi: la storia di Belly si concluderà con un film

Prime Video ha confermato che L’estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty) si concluderà con un film. La serie di successo basata sui libri best seller di Jenny Han ha riscosso un enorme successo su Prime, con Belly (Lola Tung) coinvolta in un triangolo amoroso con due fratelli, Conrad (Christopher Briney) e Jeremiah (Gavin Casalegno). La terza stagione è stata una delle serie più chiacchierate dell’estate 2025.

Con l’ultimo episodio di L’estate nei tuoi occhi ora in streaming, la notizia conferma che la storia di Belly non è finita. Han dirigerà il film, scrivendo la sceneggiatura insieme a Sarah Kucserka, anche se i dettagli sulla trama sono ancora segreti. Han ha comunque anticipato qualcosa sul futuro nell’annuncio di Prime Video:

“C’è un’altra grande tappa importante nel viaggio di Belly e ho pensato che solo un film potesse renderle giustizia. Sono molto grata a Prime Video per aver continuato a sostenere la mia visione di questa storia e per aver reso possibile condividere questo capitolo finale con i fan”.

Sebbene non sia stato confermato nell’annuncio, presumiamo che Tung, Briney, Casalegno e altri personaggi amati dai fan del cast di L’estate nei tuoi occhi torneranno per il film.

La terza stagione di L’estate nei tuoi occhi, episodio 11, “At Last”, lo ha reso ufficiale: Belly e Conrad finiscono insieme. I due si ritrovano a Parigi, dove parlano onestamente della loro storia prima di riaccendere la loro relazione. Dopo la loro riunione, c’è un salto temporale in cui vediamo Belly e Conrad tornare alla casa al mare a Cousins mentre il finale volge al termine.

I lettori del libro, tuttavia, sanno che la storia non finisce qui. Il libro presenta un epilogo di quattro pagine in cui Belly rivela che lei e Conrad si sono sposati. Questo avrebbe senso come “grande traguardo” a cui Han ha fatto riferimento nell’annuncio del film. Ancora una volta, al momento non vengono condivisi dettagli sul film, ma considerando che Han ha già detto ai lettori che Belly e Conrad finiscono per sposarsi, avrebbe senso regalare ai fan questo momento monumentale con il film.