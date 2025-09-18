Honey Don’t, la spiegazione del finale: rivelato il colpo di scena scioccante!

La commedia dark neo-noir di Ethan Coen Honey Don’t! mescola in modo divertente i tropi dei film polizieschi di serie B con una schiera di personaggi stravaganti per produrre una trama contorta con un finale sanguinoso. Con Margaret Qualley nel ruolo della protagonista, Honey Don’t racconta la storia della detective moderna Honey O’Donahue alle prese con un caso di omicidio a Bakersfield, in California.

In qualità di investigatrice privata, Honey non ha formalmente il compito di risolvere alcun caso, ma inizia a indagare quando una donna muore misteriosamente in un incidente stradale il giorno prima dell’appuntamento con lei. La sua ricerca della vera ragione dietro la morte della donna la porta a entrare in contatto con diversi personaggi con vari gradi di connessione.

MG Falcone, interpretata da Aubrey Plaza, lavora nella stazione di polizia che Honey frequenta quando ha bisogno di informazioni, e le due sviluppano una relazione romantica occasionale in brevissimo tempo. Honey si ritrova anche coinvolta nella strana scomparsa di sua nipote Corinne (Talia Ryder), che la porta dal leader di una setta religiosa locale, il reverendo Drew Devlin (Chris Evans).

Mentre Honey tira il filo che circonda la divina malvagità di Devlin e l’operazione di droga che gestisce nel retro della sua chiesa, scopre che lui ha approfittato di donne vulnerabili per un bel po’ di tempo, sospettando che sua nipote sia tra queste. Tuttavia, nel climax del film, Honey scopre che Devlin non è l’unica persona a Bakersfield che rappresenta una minaccia per le donne.

Perché MG Falcone uccideva le ragazze

Dopo essere andata a casa di MG (abbreviazione di Mary Grace) senza ricevere alcuna risposta tramite SMS o telefonata, Honey trova MG ansiosa e aggressiva, insieme a una tazza di tè con il rossetto di sua nipote. Honey capisce in quel momento che MG è in realtà responsabile dell’uccisione di donne vulnerabili nella zona, il che porta a uno scontro fisico che lascia Honey pugnalata allo stomaco e MG uccisa a colpi di pistola.

Come MG spiega con rabbia a Honey, in passato si era ribellata al padre militare conservatore, uccidendolo a sangue freddo dopo una vita di abusi e il rifiuto di accettare il suo orientamento sessuale. C’è una forte implicazione (basata sulla citazione dell’annuario che Honey trova a casa di MG) che MG fosse stata precedentemente legata alla chiesa, cosa che senza dubbio le era stata imposta.

La sua motivazione vaga e discutibile per rapire o uccidere donne come Mia Novotny (la presunta vittima iniziale dell’incidente d’auto e membro della chiesa di Devlin) era che le prendeva di mira specificamente perché erano vulnerabili e disposte a rivolgersi alla chiesa nei momenti di dubbio. MG le ha uccise per una rabbia pseudo-femminista fuorviante causata dalla sua infanzia traumatica.

Cosa succederà a Honey?

Il film si conclude con Honey che incontra Cher (Lera Abova), l’agente femme fatale del cartello della droga “francese” per cui lavorava Devlin, a un semaforo. In quel momento, era a conoscenza del coinvolgimento di Cher con la chiesa di Devlin, avendola vista uscire dall’edificio dopo aver sentito uno sparo. Tuttavia, flirta pesantemente con Cher al semaforo, chiedendole dove sta andando e quanto tempo ha a disposizione.Honey Don’t! – Dettagli chiave della recensioneRT TomatometerMetacritic Meta ScoreIMDB ScoreLetterboxd Score4848/1005,1

L’implicazione è che Honey intende invogliare Cher a fare sesso occasionale, aggiungendola alla lunga lista di conquiste che conserva in un Rolodex sulla sua scrivania. Tuttavia, non è chiaro se Honey stia effettivamente cercando di ottenere maggiori informazioni su Devlin e la sua chiesa. Sulla base di ciò che abbiamo visto di Honey nell’ora e venti minuti precedenti, sembra probabile che la risposta corretta sia entrambe le cose.

È certamente interessata a Cher fisicamente, ma è senza dubbio consapevole che Devlin è una sorta di predatore o almeno una persona pericolosa per le donne della zona. Honey sembra abbastanza interessata alla giustizia da perseguire forse Devlin e il suo obiettivo finale per il bene superiore, dato che non sembra eccessivamente preoccupata di essere pagata per il suo lavoro di investigatrice, quindi sembra probabile che abbia secondi fini nell’incontrare Cher.

Qualcuno sa che il reverendo Drew Devlin è morto?

Cher ha ucciso il reverendo Devlin senza che ci fosse nessuno intorno, e anche se Honey ha sentito lo sparo, l’agente Marty Metakawich (Charlie Day) non lo ha ritenuto sufficiente per entrare in chiesa e indagare ulteriormente. In teoria, nessuno sa che Devlin è stato ucciso, anche se, come detto sopra, questa potrebbe essere la motivazione principale di Honey per cercare di coinvolgersi con Cher.

Quasi tutti quelli che lavoravano per o con Devlin, da Hector e Shuggie a Big Little Joey e Little Joey, Jr., sono morti o in lutto. Non sembra esserci nessuno che sappia che Devlin è morto alla fine del film, quindi, a meno che Honey non scopra la verità sull’omicidio di Cher e sul più ampio giro di droga, Devlin rimarrà lì fino a quando uno dei suoi altri parrocchiani non lo scoprirà.

Il vero significato di Honey Don’t

Honey Don’t! fatica a mantenere la coerenza e la congruenza tra i vari filoni della trama, come sottolineato su Rotten Tomatoes, e di conseguenza la profondità tematica è relativamente superficiale. Il film si concentra principalmente sui personaggi, sull’estetica noir del deserto e sui momenti scandalosi di sesso e violenza, nessuno dei quali è problematico di per sé, ma non produce un finale soddisfacente o un messaggio da portare a casa.

L’ipocrisia della religione è certamente prevalente, dato che il viscido reverendo interpretato da Chris Evans è una caricatura dei membri del clero che approfittano del loro gregge, sia attraverso truffe che abusi sessuali. Allo stesso modo, la politica conservatrice e le conseguenti ingiustizie sociali sono sotto accusa, in quanto sono vagamente indicate come la ragione della natura omicida di MG Falcone.

In definitiva, Honey Don’t! si concentra maggiormente su quello che Coen spera sia un avvincente omaggio al film noir e ai tropi dei B-movie degli anni ’70, che sono certamente presenti e prevalenti. Tuttavia, non c’è abbastanza collegamento tra i vari elementi divertenti del film per ricavare qualsiasi tipo di metafora o morale potente dalla narrazione più ampia.