Neil Gaiman e la moglie citati in giudizio per stupro e tratta di esseri umani

Lunedì l’autore Neil Gaiman è stato accusato di aver ripetutamente violentato la sua ex babysitter, accusa che ripete le accuse sollevate per la prima volta in un podcast di Tortoise Media l’anno scorso.

Scarlett Pavlovich ha anche citato in giudizio la moglie di Gaiman, Amanda Palmer, sostenendo che era a conoscenza della sua storia di molestie sessuali quando ha assunto Pavlovich per lavorare per loro. Lo studio accusa sia Gaiman che Palmer di tratta di esseri umani.

Gaiman e Palmer avrebbero approfittato di Pavlovich, sapendo che era indigente e soffriva di problemi di salute mentale. Quando andò a lavorare per loro come tata, la coppia viveva in case separate a Waiheke Island, vicino ad Auckland, in Nuova Zelanda. Nei mesi successivi, Pavlovich sostiene che Gaiman l’ha ripetutamente violentata.

“Gaiman ha avuto molti rapporti sessuali non consensuali con Scarlett”, afferma la causa. “Quegli atti erano abusivi e degradanti… Scarlett ha sopportato quegli atti perché avrebbe perso il lavoro, la casa e il sostegno alla futura carriera promesso se non l’avesse fatto”.

Le accuse a Neil Gaiman

Il passaggio a azioni legali fa seguito a un articolo fiume di Vulture, uscito poche settimane fa, in cui venivano riportati nel dettaglio i presunti abusi di Neil Gaiman ai danni di Pavlovich e di altre donne. L’articolo a sua volta è stato il seguito del podcast di Tortoise Media della scorsa estate. Neil Gaiman ha risposto all’articolo sul suo blog, dicendosi completamente innocente di ognuna delle accuse che gli sono state rivolte.

Al momento Dark Horse Comics, l’etichetta che pubblicava le opere dell’autore, lo ha allontanato, mentre Netflix ha deciso che The Sandman, serie di successo basata sul capolavoro di Gaiman, si chiuderà con la seconda stagione, con un finale appropriato già girato.