M3GAN 2.0: il primo trailer del sequel!

Dopo un primo teaser rilasciato due mesi fa, è ora stato diffuso il primo trailer di M3GAN 2.0, il film della Blumhouse che mostra il ritorno della vendicativa bambola dotata di intelligenza artificiale. Dopo che M3GAN è diventato un successo horror a sorpresa, incassando oltre 180 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di 12 milioni di dollari, è subito stato confermato un seguito, che ci racconterà cosa è successo dopo che la bambola assassina è stata distrutta dalla sua proprietaria, Gemma (Allison Williams).

Nel sequel, la donna è ora un’apprezzata scrittrice che si batte per la supervisione governativa dell’I.A. Tuttavia, lei e sua nipote, Cady (Violet McGraw), scoprono presto che la tecnologia di M3GAN è stata rubata per creare un’arma militare chiamata Amelia. Gemma deve accettare di resuscitare M3GAN per cercare di distruggere Amelia.

Gerard Johnstone torna alla regia, così come i membri del cast Brian Jordan Alvarez e Jen Van Epps. Tra i nuovi membri del cast figurano Aristotle Athari (“Hacks”), Timm Sharp (“Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo”) e Jemaine Clement. L’universo di M3GAN non si ferma però al sequel: un film spinoff, intitolato Soulm8te, uscirà il 2 gennaio 2026, distribuito da Atomic Monster e Blumhouse.

Sebbene non si conoscano ancora i dettagli della trama, il film è attualmente descritto come un thriller erotico su un uomo che “acquista un androide artificialmente intelligente per affrontare la perdita della moglie recentemente scomparsa. Nel tentativo di creare un partner veramente senziente, trasforma inavvertitamente un innocuo lovebot in una letale anima gemella“.

Cosa c’è da sapere su M3GAN 2.0

M3GAN vede Williams (Girls, Get Out) nei panni di Gemma, una brillante robotica di un’azienda di giocattoli che utilizza l’intelligenza artificiale per sviluppare una bambola a grandezza naturale programmata per essere la più grande compagna di un bambino e la più grande alleata di un genitore. Dopo aver ottenuto inaspettatamente la custodia della nipote orfana, Gemma chiede l’aiuto del prototipo M3GAN, ma, come ci si potrebbe aspettare, le cose non vanno esattamente secondo i piani.

Il film si conclude con Gemma e Cady che riescono a distruggere la forma fisica di M3GAN, ma non si può tenere a bada una buona bambola assassina troppo a lungo, ed è fortemente implicito che la coscienza dell’I.A. sia stata trasferita nel dispositivo smart home Alexa di Gemma. Akela Cooper, autrice del primo film, si occuperà nuovamente della sceneggiatura insieme a Gerard Johnstone, che tornerà anche alla regia. Ulteriori dettagli sulla trama di M3GAN 2.0 sono ancora sconosciuti, anche se il produttore James Wan ha dichiarato che il sequel esplorerà ulteriormente l’universo delle AI.

