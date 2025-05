Madonna con Shawn Levy per una miniserie sulla sua vita in lavorazione su Netflix

La superstar mondiale della musica Madonna ha stretto una partnership con la piattaforma di streaming Netflix per raccontare la sua storia. Una miniserie sulla sua vita e la sua musica è in fase di sviluppo, con Madonna e Shawn Levy, la cui 21 Laps ha un accordo televisivo in esclusiva sulla piattaforma, in veste di produttori esecutivi. Un portavoce di Netflix ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni.

Il duo, che discuteva del progetto da un po’, sta partendo da zero: la miniserie biografica non è collegata al film biografico su Madonna, precedentemente in fase di sviluppo presso Universal, con la tre volte vincitrice di un Emmy Julia Garner scelta per interpretare la Regina del Pop.

Siamo ancora agli inizi dello sviluppo della serie TV, quindi non è ancora chiaro su quale periodo della decennale carriera di Madonna si concentrerà. Tuttavia, Garner ha mantenuto il suo impegno – è famosa per essere apparsa al fianco di Madonna sul palco durante il Celebration Tour della cantante nel dicembre 2023 – e molto probabilmente interpreterà Madonna, a seconda della disponibilità, dato che non ha un contratto.

Collaborare con Netflix e con uno dei produttori televisivi più prolifici del servizio di streaming, Levy, autore di serie Netflix come il grande successo Stranger Things e le miniserie The Perfect Couple e All the Light We Cannot See, rappresenta un passo fondamentale per portare sullo schermo la storia di Madonna, una storia che la appassiona da anni.

“Voglio raccontare l’incredibile viaggio che la vita mi ha portato a fare come artista, musicista, ballerina – come essere umano, che cerca di farsi strada in questo mondo”, ha dichiarato in occasione dell’annuncio del film della Universal nel 2020. Madonna ha continuato a impegnarsi in questa idea e lo scorso novembre ha lasciato intendere su Instagram che avrebbe potuto passare da un film biografico a una serie TV sulla sua vita.

Da quando ha abbandonato l’università ed è salita su un aereo per la prima volta nella sua vita per intraprendere una carriera nella musica e nella danza a New York con 35 dollari in tasca, Madonna, originaria del Michigan, ha sfidato le aspettative in ogni occasione. Certificata come l’artista musicale femminile più venduta della storia, Madonna ha venduto 400 milioni di dischi in tutto il mondo ed è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2008.

Il suo impatto sulla società e sulla cultura pop è andato oltre la sua influenza nell’industria musicale come pop star rivoluzionaria che ha sfidato il sessismo per ridefinire il significato di essere una donna di potere in questo campo. Intrepida e provocatoria, la cantante di “Like a Virgin” si è espressa apertamente sui diritti delle donne e sulla sessualità, spingendosi oltre i limiti e sfidando le norme sociali, ed è una convinta sostenitrice della comunità LGBTQ.