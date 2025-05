Superman: i Kent non vivranno in una fattoria ma in una “una roulotte doppia ristrutturata”

Dopo una lunga pausa dai social media, il co-CEO dei DC Studios e regista di Superman, James Gunn, ha risposto a alcune domande dei fan, tra cui una sulla presunta povertà di Clark Kent o sulla sua provenienza borghese. Intervenendo nel dibattito, Gunn ha fatto luce sul suo approccio all’interpretazione del personaggio nel DCU. “La nostra casa in Superman è una roulotte doppia ristrutturata“, ha detto il regista, spiegando perché ha optato per questo approccio piuttosto che per la tipica fattoria. “Volevo che la sua educazione riflettesse più da vicino quella dei contadini del Missouri con cui sono cresciuto”.

È un altro esempio dell’autenticità che James Gunn sta apportando a Superman. Ha parlato molto di rendere l’Uomo di Domani più familiare, cosa che spesso accade nei migliori fumetti che ruotano attorno al supereroe kryptoniano (come All-Star Superman, una fonte d’ispirazione fondamentale per Gunn). Inevitabilmente, alcuni leggeranno la parola “roulotte” e troveranno subito da ridire sul fatto che Clark Kent non sia cresciuto nella classica fattoria dei fumetti.

Tuttavia, nel mondo reale, Jonathan e Martha Kent dovrebbero essere milionari per vivere in fattorie enormi come quelle viste in Superman o in Smallville (L’Uomo d’Acciaio, forse un po’ meno). Bisognerebbe forse mettere da parte l’aspetto pratico e il realismo in favore di un’estetica migliore? È discutibile, ma Clark, proveniente da umili origini, si adatta meglio al personaggio.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale il 10 luglio 2025.