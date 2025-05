Julia Louis-Dreyfus: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Julia Louis-Dreyfus è una delle attrici più iconiche della televisione americana, diventata celebre grazie al suo ruolo in Seinfeld e si è consacrata definitivamente con Veep – Vicepresidente incompetente. Vincitrice di numerosi Emmy Awards, è un’attrice simbolo di comicità intelligente e satira politica, ma ormai anche una presenza sempre più rilevante all’interno del Marvel Cinematic Universe.

Ecco 10 cose da sapere su Julia Louis-Dreyfus.



I film e i programmi TV di Julia Louis-Dreyfus

1. Ha recitato in celebri film. Nel corso della sua carriera Julia Louis-Dreyfus ha partecipato a diversi film, iniziando con Troll (1986), Hannah e le sue sorelle (1986), Soul Man (1986), Un Natale esplosivo (1989), Un eroe piccolo piccolo (1993) e Genitori cercasi (1994). In seguito ha recitato in Due padri di troppo (1997) e Harry a pezzi (1997). Dopo la parentesi in televisione, torna sul grande schermo con Non dico altro (2013) e poi con Downhill (2020). Nel 2021 ha un cameo in Black Widow nel ruolo di Valentina Allegra de Fontaine. Ruolo che riprende poi anche in Black Panther: Wakanda Forever (2022). Ha poi recitato in Beth & Don (2023), Tuesday (2023), You People (2023) e A dire il vero (2023). Nel 2025 riprende il ruolo di Valentina Allegra de Fontaine in Thunderbolts*

2. È celebre per alcune serie TV. Dopo essersi distinta nel Saturday Night Live a partire dal 1982 e aver recitato in titoli come Casa Keaton (1988) e Day by Day (1988-1989), l’attrice ottiene grande popolarità grazie a Seinfeld (1990–1998). In seguito ha preso parte a Curb Your Enthusiasm (2000–2009), Watching Ellie (2002-2003), Arrested Development (2005), La complicata vita di Christine (2006–2010), 30 Rock (2010), Web Therapy (2012), Veep – Vicepresidente incompetente (2012-2019) e The Falcon and the Winter Soldier (2021).

3. Ha lavorato anche come doppiatrice. Oltre a recitare davanti la macchina da presa, l’attrice ha anche prestato la voce ad alcuni film e serie d’animazione. Come doppiatrice, Julia Louis-Dreyfus infatti lavorato ai film A Bug’s Life (1998), La fattoria degli animali (1999), Planes (2013) e Onward – Oltre la magia (2020). Ha poi partecipato anche a serie come I dinosauri (1992), Dr. Katz, Professional Therapist (1997), Hey, Arnold! (1997). Ha anche partecipato alla serie I Simpson, doppiando il personaggio Gloria, la moglie di Serpente di cui Mr. Burns si innamora.

Julia Louis-Dreyfus in Seinfeld

4. Ha improvvisato una celebre danza. In Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus interpretava Elaine Benes, l’ex fidanzata e amica di Jerry, il protagonista della serie. Il suo personaggio è poi diventato iconico per la sua personalità eccentrica e per il famoso “Elaine dance”, una sequenza comica che l’attrice ha creato improvvisando mosse goffe. Nonostante la popolarità della scena, l’attrice ha rivelato di rifiutarsi di ripeterla su richiesta dei fan.

Julia Louis-Dreyfus in Veep – Vicepresidente incompetente

5. Ha stabilito un record. Grazie al ruolo di Selina Meyer in Veep – Vicepresidente incompetente, Julia Louis-Dreyfus ha vinto sei Emmy Awards consecutivi come miglior attrice protagonista in una serie comica, stabilendo così un record. La sua interpretazione della cinica e ambiziosa vicepresidente, poi presidente, ha infatti ricevuto ampi consensi, consolidando la sua reputazione come una delle migliori attrici comiche della sua generazione.

Julia Louis-Dreyfus in Thunderbolts* della Marvel

6. Interpreta un ruolo per lei insolito. Nel film Thunderbolts*, Julia Louis-Dreyfus interpreta Valentina Allegra de Fontaine, una misteriosa e manipolatrice direttrice della CIA. Il personaggio, già apparso in precedenti produzioni Marvel, assume qui un ruolo centrale nel reclutare un gruppo di antieroi per missioni segrete. Louis-Dreyfus ha descritto la de Fontaine come una persona che “cerca il potere, il controllo e, in generale, vuole spaccare il mondo nell’Universo Marvel”. Ha aggiunto che la perdita di potere è la sua più grande debolezza.

7. Ha apprezzato il poter esplorare il passato del personaggio. Per l’attrice è stata una “sorpresa molto felice” quella di poter esplorare la storia passata della de Fontaine nel film, durante un incontro con il Vuoto, in cui rivive la morte del padre e quindi capisce da dove viene. L’attrice ritiene che la de Fontaine fosse una “ferita aperta” in quel momento e che non avesse alcun controllo su di essa.

Il marito e i figli di Julia Louis-Dreyfus

8. È sposata. Julia Louis-Dreyfus è sposata dal 1987 con Brad Hall, attore, comico e regista, noto per la sua partecipazione al Saturday Night Live. I due si sono conosciuti all’Università Northwestern e hanno nel tempo avuto due figli: Henry e Charlie. La coppia è nota per la loro solida relazione e per il supporto reciproco nelle rispettive carriere artistiche, ma anche per il loro tenersi grossomodo lontani dall’eccessiva esposizione dei media, preferendo condurre una vita quanto più possibile riservata una volta fuori dal set.

La madre e il padre di Julia Louis-Dreyfus

9. Proviene da una ricca famiglia. Julia è figlia di Gérard Louis-Dreyfus, un imprenditore miliardario e collezionista d’arte (ritenuto uno degli uomini più ricchi del mondo), e di Judith Bowles, scrittrice e poetessa. Entrambi i genitori hanno avuto un’influenza significativa sulla sua formazione artistica e culturale e in più occasioni li ha ringraziati per questo.

L’età e l’altezza di Julia Louis-Dreyfus

10. Julia Louis-Dreyfus è nata il 13 gennaio 1961 a New York City, negli Stati Uniti. L’attrice è alta 1,60 metri.

Fonti: IMDb, Collider, People