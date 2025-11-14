Man of Tomorrow: ecco quali attori sarebbero in lizza per il ruolo di Brainiac

Sembra essere stato confermato che Brianiac sarà il cattivo principale nel sequel di Superman della DC Studios, Man of Tomorrow. Il regista James Gunn aveva già anticipato il debutto dell’iconico cattivo quando aveva condiviso una prima anteprima della sceneggiatura del film, e a questo punto chiunque altro avrebbe solo deluso i fan. Ora, però, abbiamo notizie su chi Gunn sta incontrando per interpretare potenzialmente Brainiac.

Grace Randolph è stata la prima a condividere la notizia che David Hyde Pierce (Frasier), Wallace Shawn (Young Sheldon) e Claes Bang (Dracula) erano tutti potenzialmente in lizza. Da allora, @ApocHorseman di Nexus Point News ha rivelato: “Posso confermare di aver sentito anche Claes Bang. Ma ci sono una manciata di altri attori che saranno sottoposti a un provino, quindi è ancora tutto da decidere”.

Bang è un attore di talento che ha interpretato alcuni personaggi spregevoli nel corso della sua carriera (basti pensare al suo ruolo in Bad Sisters di Apple TV). Tuttavia, questo continua una tendenza interessante nella DCU di Gunn che cerca attori per interpretare questi eroi e cattivi che non sono nella lista dei più famosi.

Il fatto che Gunn sembra si stia preparando per i provini agli attori è probabilmente il motivo per cui The Wrap è riuscito a confermare che Brainiac sarà il grande cattivo di Man of Tomorrow. Si spera che questo significhi che potremo aspettarci notizie ufficiali sul casting prima della fine dell’anno.

Tutto quello che sappiamo su Man of Tomorrow

Le riprese principali di Man of Tomorrow dovrebbero iniziare nella primavera del 2026, con una data di uscita fissata per il 9 luglio 2027. David Corenswet riprenderà il ruolo nel sequel al fianco di Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult, poiché i due si alleeranno contro questo nuovo nemico, come ha dichiarato il regista.

James Gunn ha infatti affermato: “È una storia in cui Lex Luthor e Superman devono collaborare in una certa misura contro una minaccia molto, molto più grande. È più complicato di così, ma questa è una parte importante. È tanto un film su Lex quanto un film su Superman. Mi è piaciuto molto lavorare con Nicholas Hoult. Purtroppo mi identifico con il personaggio di Lex. Volevo davvero creare qualcosa di straordinario con loro due. Adoro la sceneggiatura”.

Gunn annunciato Man of Tomorrow sui social media il 3 settembre. Nel suo annuncio, lo sceneggiatore e regista ha incluso un’immagine tratta dal fumetto in cui Superman è in piedi accanto a Lex Luthor nella sua Warsuit. Nei fumetti DC, Lex crea la tuta per eguagliare la forza e le abilità di Superman. Mentre l’immagine teaser suggeriva che Lex e Superman sarebbero stati di nuovo in contrasto, ora sembra che Lex userà la sua Warsuit per poter essere allo stesso livello di Superman per qualsiasi grande minaccia si presenti loro.

Al momento, è confermata la presenza della Lois Lane di Rachel Brosnahan. Il co-CEO della DC Studios ha risposto a un fan su Threads all’inizio di settembre 2025 che Lois avrà un “ruolo importante”.

Il film è stato in precedenza descritto come un secondo capitolo della “Saga di Superman”. Ad oggi, Gunn ha affermato unicamente che “Superman conduce direttamente a Peacemaker; va notato che questo è per adulti, non per bambini, ma Superman conduce a questo show e poi abbiamo l’ambientazione di tutto il resto della DCU nella seconda stagione di Peacemaker, è incredibilmente importante”.