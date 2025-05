Mark Wahlberg si è davvero rasato la testa per Flight Risk?

Il personaggio di Mark Wahlberg nel nuovo thriller Flight Risk ha la testa parzialmente rasata, il che conferisce alla star un look indimenticabile. Diretto dal premio Oscar Mel Gibson, Flight Risk segue la storia avvincente e ricca di suspense di Daryl Booth, interpretato da Wahlberg, un pilota che accompagna un maresciallo dell’aeronautica statunitense (Michelle Dockery) e un pericoloso fuggitivo (Topher Grace) in attesa di processo. Flight Risk è stato scritto da Jared Rosenberg, al suo debutto cinematografico.

Il Daryl di Wahlberg è un sicario ingaggiato per eliminare Winston, un informatore della mafia. Il trailer rivela già il colpo di scena di Daryl, che funge anche da incipit del nuovo thriller, e rivela anche il suo look decisamente poco attraente.

Mark Wahlberg si è rasato parzialmente la testa ogni giorno per girare Flight Risk

Wahlberg ammette di sentirsi “ridicolo” a indossare parrucche finte durante le riprese

Secondo un articolo esclusivo di People, Mark Wahlberg si è volontariamente rasato parzialmente la testa ogni giorno durante le riprese di Flight Risk. “Non c’era una calotta calva. Ho rasato la parte centrale e lasciato il ferro di cavallo ai lati”, ha rivelato Wahlberg. “Ogni giorno, ovviamente, radevano la parte superiore il più vicino possibile al cuoio capelluto, perché non avevamo barba o altro. Quindi l’ho semplicemente nascosta con un cappello”. Il personaggio di Whalberg indossa un cappello al contrario in alcune parti di Flight Risk.

Wahlberg ha anche rivelato nell’intervista di non essere un fan della sedia del trucco. “Non mi piace la sedia del trucco. Voglio dire, non mi piacciono i ritocchi e tutte quelle cose. Non mi piace essere stuzzicato, punzecchiato. Mi piace fare quello che mi pare”. Ha aggiunto che i suoi figli “si sono fatti un sacco di risate” per il suo insolito taglio di capelli e ha anche detto che si sente “ridicolo” ogni volta che gli viene chiesto di indossare baffi o parrucche finte durante le riprese.

Il look calvo di Mark Wahlberg per Flight Risk non è durato a lungo

Mark Wahlberg non ha dovuto soffrire a lungo per la sua decisione di adottare il trucco “metodo” considerando che Flight Risk è stato girato in soli 22 giorni. Fortunatamente, non si è trattato di un impegno produttivo troppo lungo. Wahlberg non ha specificato quanto tempo ci sia voluto perché i capelli ricrescessero, ma i fan possono stare tranquilli: l’imperdibile look di Wahlberg in Flight Risk è completamente naturale.

Flight Risk esce nelle sale italiane l’8 maggio distribuito da Eagle Pictures. Diretto da Mel Gibson, Flight Risk è stato scritto da Jared Rosenberg, al suo debutto cinematografico e vede protagonisti Mark Wahlberg, Michelle Dockery e Topher Grace.