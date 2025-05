Flight Risk: guida al cast e ai personaggi del film

Il nuovo thriller con protagonista Mark Wahlberg, Flight Risk (qui il trailer), vanta un cast ristretto ma di grande valore. Diretto dal premio Oscar Mel Gibson, il film arriva nelle sale italiane l’8 maggio, distribuito da Eagle Pictures.

Segue la storia avvincente e ricca di suspense di Daryl Booth, interpretato da Wahlberg, un pilota che accompagna un maresciallo dell’aeronautica statunitense (Michelle Dockery) e un pericoloso fuggitivo (Topher Grace) in attesa di processo. I due attraversano le terre selvagge dell’Alaska, dove la tensione aumenta e la fiducia cala man mano che vengono svelate le loro vere identità e motivazioni. Flight Risk è stato scritto da Jared Rosenberg, al suo debutto cinematografico.

Come mostrato nel trailer di Flight Risk, Daryl, interpretato da Wahlberg, è un sicario ingaggiato per eliminare Winston, un informatore della mafia. Il trailer rivela già il colpo di scena sull’identità di Daryl, che funge anche da incipit del nuovo thriller. Flight Risk segna il primo impegno da regista di Mel Gibson dal 2016 quando è arrivato al cinema La battaglia di Hacksaw Ridge con Andrew Garfield, ed è solo il quarto film che dirige negli ultimi 20 anni (Apocalypto nel 2006, La Passione di Cristo nel 2004). La Resurrezione di Cristo di Gibson, presunto sequel de La Passione, dovrebbe uscire nel 2026.

Mark Wahlberg nel ruolo di Daryl Booth

Attore: Mark Wahlberg, 53 anni, è una delle star del cinema più riconoscibili al mondo. Originario di Boston, Massachusetts, Wahlberg è diventato famoso come fratello minore di Donnie Wahlberg della popolare boy band New Kids on the Block. Nel 1991, Wahlberg fondò il gruppo pop ispirato all’hip-hop Marky Mark and the Funky Bunch, ottenendo notorietà grazie a singoli come “Good Vibrations” e “Wildside”.

Mark Wahlberg esordì nel mondo della recitazione con il film per la TV del 1992 The Substitute, prima di recitare in Renaissance Man (1994) con Danny DeVito e The Basketball Diaries (1995) con Leonardo DiCaprio. Da allora Wahlberg ha recitato in decine di lungometraggi, tra cui il classico di Paul Thomas Anderson Boogie Nights (1997), la commedia di successo di Seth MacFarlane Ted (2012) e Ted 2 (2015), il film di pugilato di David O. Russell The Fighter (2012), il tragico docudrama Patriots Day (2016) e il film premio Oscar di Martin Scorsese The Departed (2006). Recentemente ha recitato in The Union (2024), Arthur the King (2024) e The Family Plan (2023).

Personaggio: Wahlberg interpreta Daryl Booth in Flight Risk, un pericoloso sicario e pilota.

Michelle Dockery nel ruolo di Madolyn Harris

Attrice: Michelle Dockery, 43 anni, è una nota attrice dell’Essex, in Inghilterra. È nota soprattutto per aver interpretato Lady Mary Crawley nella serie drammatica in costume vincitrice di un Emmy, Downton Abbey (2010-2015). Dockery è stata candidata a tre Emmy consecutivi per il suo ruolo in Downton Abbey. In seguito, ha interpretato Lady Mary Crawley nei film Downton Abbey (2019) e Downton Abbey: Una nuova era (2022).

Dockery è apparsa anche nei film Hanna (2011), Anna Karenina (2012), Non-Stop (2014) e The Gentlemen (2019). In televisione, ha recitato nella serie western di Netflix Godless (2017), che le è valsa la sua quarta nomination agli Emmy, così come in Defending Jacob (2020) e Anatomy of a Scandal (2022). È apparsa di recente in Here (2024), Please Don’t Feed the Children (2024) e The Town (2024).

Personaggio: Dockery interpreta Madolyn Harris in Flight Risk, un vice maresciallo dell’aeronautica statunitense.

Topher Grace nel ruolo di Winston

Attore: Topher Grace, 46 anni, è un attore americano nato a New York. È noto soprattutto per il ruolo principale di Eric Foreman nella sitcom televisiva di successo That 70’s Show (1998-2006), che ha segnato la sua prima apparizione al cinema o in televisione. Grace ha debuttato al cinema nel 2000 con il film vincitore di quattro premi Oscar Traffic, prima di apparire in un ruolo non accreditato in Ocean’s Eleven del 2001. Grace ha recitato in diversi film di successo negli anni 2000, come Mona Lisa Smile (2003), In Good Company (2004), Spider-Man 3 (2007) e Valentine’s Day (2010).

Topher Grace è apparso anche nel film epico spaziale Interstellar di Christopher Nolan nel 2014. Tra i suoi altri film degni di nota figurano American Ultra (2015), BlacKkKlansman (2018), Under the Silver Lake (2018) e Heretic (2024). In televisione, Grace ha recentemente ripreso il ruolo di Eric Foreman in That ’90s Show nel 2023. È apparso anche in episodi di Ai confini della realtà (2020), Love, Death & Robots (2019), Workaholics (2017), Get Shorty (2017) e Black Mirror (2019). È previsto che appaia nella prossima serie poliziesca The Waterfront.

Personaggio: Grace interpreta Winston in Flight Risk, un fuggitivo e informatore.

Cast e personaggi secondari di Flight Risk