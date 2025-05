Michelle Dockery loda la sceneggiatura di Flight Risk: “Non ho mai letto niente del genere prima”

Michelle Dockery si ritrova in una posizione precaria in Flight Risk. Dockery interpreta il ruolo del maresciallo statunitense Madolyn Harris al fianco di Mark Wahlberg (Daryl Booth / Il Pilota) e Topher Grace (Winston) in questo film diretto da Mel Gibson. Madolyn ha il compito di trasportare Winston, un contabile che lavora come informatore contro una famiglia criminale di alto profilo, dal suo nascondiglio in Alaska a New York. La situazione cambia radicalmente quando Daryl, il loro pilota, si rivela essere un sicario incaricato di uccidere Winston.

Flight Risk non è la prima volta che Dockery vola per un film importante. In precedenza ha recitato al fianco di Liam Neeson in Non-Stop del 2014. Dockery è nota soprattutto per aver interpretato Lady Mary Crawley nella serie Downton Abbey, un ruolo per il quale ha ricevuto tre nomination ai Primetime Emmy Award.

In occasione dell’uscita di Flight Risk nei cinema americani, ScreenRant ha parlato con Michelle Dockery del suo personaggio, Madolyn Harris, di come riesca a mantenere la calma in un ambiente così stressante, di come sia stato girare in un unico set con solo due attori e di come ci si sente a dire addio a Downton Abbey, visto che il prossimo film, Downton Abbey: The Grand Finale, del franchise dovrebbe essere l’ultimo.

Come fa la Madolyn di Michelle Dockery in Flight Risk a mantenere la calma?

Michelle Dockery: Una delle cose fondamentali per essere un agente di polizia è mantenere la calma in situazioni molto, molto difficili. Voglio dire, è la parte principale della tua responsabilità come agente di polizia. È molto importante mantenere la calma e affrontare la situazione nel miglior modo possibile, senza che la situazione degeneri in qualcosa che non si desidera. Mentre, in questo film, ovviamente, ciò che accade è in un certo senso fuori dal suo controllo, ma è responsabile dell’arresto di soggetti federali e della loro scorta da un luogo all’altro. Quindi è molto responsabile nei confronti di questa persona e, man mano che il film si sviluppa, si scopre che la sua carriera ha avuto alti e bassi.

Quindi, in questo caso, ha davvero bisogno di dimostrare il suo valore ai colleghi e ai superiori per portare a termine il lavoro e dimostrare di essere davvero capace. C’è un grosso ostacolo che si frappone tra i suoi meccanismi e lei è davvero messa alla prova e deve trovare un modo per uscirne. È una parte incredibile. L’ho adorato quando l’ho letto per la prima volta. Ho pensato: “Wow, non avevo mai letto niente del genere prima”. E ho tanto rispetto per gli ufficiali giudiziari e per quello che fanno, e mio Dio, se uno di loro si trovasse in una situazione del genere, tanto di cappello a chiunque lo faccia.

Flight Risk esce nelle sale italiane l’8 maggio distribuito da Eagle Pictures. Diretto da Mel Gibson, Flight Risk è stato scritto da Jared Rosenberg, al suo debutto cinematografico e vede protagonisti Mark Wahlberg, Michelle Dockery e Topher Grace.