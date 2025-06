Marvel: l’allenamento di Chris Hemsworth, il futuro di The Hood e la scena eliminata di Thunderbolts*

Con Ironheart, I Fantastici Quattro: Gli Inizi e il Comic-Con di San Diego tutti all’orizzonte, è un periodo intenso per le novità sul MCU. Ecco perché, grazie a CBM, vi proponiamo alcune novità legate al Marvel Universe in un solo posto.

The Independent ha parlato con Luke Zocchi, personal trainer di lunga data di Chris Hemsworth, che ha dichiarato al sito che, rispetto alle precedenti apparizioni di Thor, lui e Hemsworth “non si sono impegnati così tanto in questo film. Chris ha ancora un aspetto fantastico”. Ha aggiunto: “Mi dispiace dirlo, ma penso che stiamo semplicemente invecchiando un po’. Non ci stiamo uccidendo più così tanto e non pensiamo sempre che più è meglio. Piuttosto, stiamo diventando un po’ più in sintonia con i nostri corpi”.

Per quanto riguarda cosa questo significhi per l’aspetto del Dio del Tuono sullo schermo, sembra che possiamo aspettarci un Thor meno incredibilmente muscoloso di quello che abbiamo visto quando Hemsworth si è sbarazzato dei suoi vestiti per Thor: Love and Thunder.

“Sarà interessante vedere quanto sarà diverso nel film”, ha detto Zocchi, confermando che Hemsworth non mangerà più dieci pasti da 450 calorie al giorno. “Non credo che sia grosso come in Love and Thunder, e nemmeno quello era l’obiettivo. Chris si sentiva a disagio per quanto fosse grosso in quel film e non gli piaceva la quantità di cibo che doveva mangiare”.

“Per questo, fa quattro o cinque pasti [al giorno], ma la sua dieta non è minimamente restrittiva. Non gli stiamo ingozzando di cibo, ma ha comunque un aspetto fantastico“, ha concluso l’allenatore, aggiungendo che il nuovo costume dell’eroe sarà senza maniche.

Passiamo a Ironheart, e The Hollywood Reporter ha recentemente incontrato Anthony Ramos per discutere del suo ruolo nel MCU come il malvagio Hood. Interrogato sul futuro di Parker Robbins, Ramos ha anticipato un possibile incontro con il Dottor Destino.

“Mi piacerebbe approfondire il suo personaggio, sapendo che Robert Downey Jr. tornerà nei panni del Dottor Destino, e sappiamo nei fumetti che questi personaggi si sovrappongono e cose del genere”, ha anticipato, “quindi vedere se c’è qualche possibilità di sovrapposizione con il Dottor Destino sarebbe davvero fantastico”.

“Tutto è reale nell’Universo Marvel, non si sa mai cosa hanno intenzione di fare e come lo faranno”, ha continuato Ramos, “ma mi piacerebbe un’altra scena per approfondire un po’ Parker.”

Mentre aspettiamo di vedere cosa succederà su questo fronte, è stata ufficialmente pubblicata la prima scena eliminata di Thunderbolts*. In essa, John Walker/U.S. Agent tenta di evadere dal caveau di O.X.E., con poca fortuna. Insieme alla scena, ecco un promemoria dei contenuti speciali che troverete nella prossima uscita digitale del film.