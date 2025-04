Masters of the Universe: la prima foto ufficiale di He-Man

Al CinemaCon è stato mostrato il primo sguardo all’attesissimo adattamento cinematografico di “Masters of the Universe“. Nonostante alcune riprese scarse dal set, la convention è rimasta abbagliata da ciò che Amazon MGM ha messo in moto con le star Nicholas Galitzine e Camila Mendes sotto la direzione di Travis Knight.

“È la rinascita di questo mondo incredibile”, ha detto il produttore Jason Blumenthal dal set. Il regista Knight ha parlato del suo amore di lunga data per i giocattoli e per l’amata serie animata degli anni ’80 (aveva un taglio di capelli alla He-Man da bambino, ha rivelato). Ha anche mostrato alcuni pezzi di scena enormi che hanno guadagnato urla di approvazione dalla folla, tra cui il pianeta immaginario Eternia e l’iconica Spada del Potere di He-Man.

Soprattutto, il protagonista Nicholas Galitzine ha condiviso sui social questa immagine che mostra un bicipite all’altezza del principe Adam!

Il cast di Masters of the Universe

Travis Knight, regista di Bumblebee, sta dirigendo il film sul più grande guerriero di Eternia e ha ingaggiato Sam C. Wilson (House of the Dragon) per il ruolo di Trap Jaw, Kojo Attah (The Beekeeper) per Tri-Klops e Hafthor Bjornsson (Game of Thrones) per Goat Man.

Il cast comprende Nicholas Galitzine nei panni di He-Man; Alison Brie (Promising Young Woman) nel ruolo del luogotenente di Skeletor, Evil-Lyn; Camila Mendes (Riverdale) nel ruolo della fidata compagna di He-Man, Teela; e Idris Elba (Thor: Ragnarok) nel ruolo del padre di Teela, Man-at-Arms.

Sebbene i dettagli sulla trama non siano stati resi noti, sappiamo che il collaboratore di Knight in Wildwood, Chris Butler (ParaNorman), ha scritto l’ultima bozza della sceneggiatura. David Callaham e Aaron e Adam Neem si erano già occupati della sceneggiatura.

He-Man ha guadagnato una vasta popolarità grazie alla serie televisiva animata He-Man and the Masters of the Universe, andata in onda dal 1983 al 1985, che ha generato una vasta gamma di merchandising, fumetti e un seguito di culto. Masters of the Universe arriverà nelle sale il 5 giugno 2026.