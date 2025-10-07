47 Ronin: la storia vera dietro il film con Keanu Reeves

Ambientato nel Giappone tardo-medievale, il film fantasy d’azione del 2013 47 Ronin (qui la recensione) vede Keanu Reeves nei panni di Kai, membro di un vero gruppo di samurai che continua a essere immortalato nel folklore giapponese. Il film ruota attorno al gruppo omonimo di ronin (samurai erranti senza padrone) che partono per vendicare la morte del loro signore per mano di un crudele shōgun (governante militare). Questa ardua impresa porta Kai e i suoi compagni guerrieri a incrociare il cammino di streghe e draghi. Nonostante la sua miscela di storia e fantasia, 47 Ronin è stato un fiasco al botteghino e ha ottenuto recensioni per lo più negative da parte della critica e del pubblico.

Nonostante il suo insuccesso, 47 Ronin è comunque interessante per chi desidera saperne di più sulla storia giapponese. La sua trama centrale è stata reinterpretata in diversi film e spettacoli, ma questo film si distingue per la posta in gioco più alta e le sfumature mitologiche. Mentre Kai, l’eroe per metà giapponese e per metà inglese interpretato da Reeves, è un personaggio di fantasia, molti altri membri del cast di 47 Ronin interpretano personaggi reali. Hiroyuki Sanada nel ruolo del leader dei ronin Yoshio Oishi e Min Tanaka in quello del loro ex signore Asano Naganori sono alcuni dei casi che rendono 47 Ronin in qualche modo basato su una storia vera.

Chi erano i veri 47 Ronin?

Come ha rivelato il regista di 47 Ronin, Carl Rinsch, il film è sempre stato ispirato a una storia giapponese reale. Si tratta della storia di un gruppo reale di 47 samurai senza padrone che un tempo servivano il daimyo (signore feudale) Asano Naganori. Ma quando il signore attaccò l’influente funzionario di corte Yoshinaka Kira in un impeto di rabbia, l’atto disonorevole costrinse Naganori a compiere un rituale noto come seppuku, con cui si tolse la vita. Rimasti senza padrone, i samurai di Naganori elaborarono un piano per vendicare la sua morte un anno dopo. I 47 guerrieri raggiunsero il loro obiettivo uccidendo Kira. Questo atto li aiutò finalmente a riabilitare l’onore del loro padrone.

La cronologia di questi eventi, tuttavia, non è specificata e ci sono diverse fonti per determinare l’anno esatto. Per citare Rinsch, “47 Ronin è un evento storico. È realmente accaduto, nel 1702 o 1703, a seconda dello studioso a cui si crede”. William E. Deal, nel libro di saggistica Handbook to Life in Medieval and Early Modern Japan, aggiunge che anche se l’attacco contro Kira sarebbe stato compiuto il 13 gennaio, i giapponesi commemorano l’evento ogni anno il 14 dicembre. Rinsch ha anche menzionato come il 14 dicembre “sia un giorno importante” per i giapponesi, che chiudono le scuole e le banche e rendono omaggio alle tombe dei 47 ronin.

I veri 47 ronin si suicidarono?

Alla fine del film 47 Ronin, Kai e il resto dei samurai vengono condannati a morte per l’omicidio di Kira, poiché era stato loro proibito dallo shōgun di vendicare il loro defunto signore. Tuttavia, viene deciso che i guerrieri hanno comunque seguito il codice morale dei samurai noto come bushido. Questo permette loro di morire con onore, poiché tutti insieme compiono il rituale suicidio. Questo è infatti il tragico destino che i veri ronin hanno dovuto subire dopo aver ottenuto la loro vendetta. Con il sostegno dell’opinione pubblica a favore dei ronin, le autorità giapponesi sono state costrette a offrire loro una morte onorevole invece di punirli come criminali.

Questa storia vera del seppuku in cui furono coinvolti i samurai divenne il perfetto racconto morale per gli anni a venire. Simboleggiando la lealtà incrollabile e l’onore a cui le persone dovrebbero aspirare, la popolarità della storia continuò a crescere fino all’era Meiji della storia giapponese (1868-1912). Anche se il paese si stava modernizzando e subiva radicali cambiamenti culturali durante questo periodo, la storia dei 47 ronin contribuì a mantenere l’orgoglio per la cultura e l’identità nazionale. Commentando i temi filosofici del loro sacrificio, Carl Rinsch aggiunge: “Ha una reale risonanza emotiva in quella cultura. Noi occidentali ne sappiamo molto poco”.

Kai è un personaggio di fantasia

Ciò che alcune persone potrebbero non sapere di Keanu Reeves è la sua etnia mista. Il padre dell’attore canadese è di origini hawaiane, cinesi, inglesi, irlandesi e portoghesi. Allo stesso modo, il protagonista di Reeves, Kai, in 47 Ronin è trattato come un emarginato dai giapponesi a causa delle sue origini miste. Questo aspetto razziale, così come il personaggio di Kai stesso, sono stati creati esclusivamente per il film. In realtà, non c’era nessun guerriero samurai per metà bianco nel gruppo. Come è ovvio, anche gli elementi di stregoneria e le bestie simili a draghi sono elementi narrativi fittizi che hanno il solo scopo di drammatizzare la trama originale.

I personaggi reali in 47 Ronin

Il film che il regista Carl Rinsch descrive come “Kurosawa sotto metanfetamine” è in definitiva un’opera di storia alternativa con dettagli fortemente inventati, proprio come il dramma dell’era Meiji L’ultimo samurai ha cambiato la sua vera storia. Va comunque notato che molti altri personaggi storici sono ritratti accuratamente in 47 Ronin. Ciò che il film non cambia è l’inclusione del leader del gruppo, Yoshio Oishi, e del loro leader defunto, Asano Naganori, insieme allo shogun Tokugawa Tsunayoshi. Fu proprio questo shogun a bollare i samurai come ronin e a proibire loro di cercare vendetta. E, naturalmente, anche l’obiettivo principale dei ronin, Yoshinaka Kira, ha un ruolo significativo in 47 Ronin.

La vera storia dei 47 Ronin ha dato vita a un genere a sé stante

Nonostante la sua narrazione fantastica, 47 Ronin non è la prima versione romanzata della storia originale; alcuni dei migliori film di samurai giapponesi l’hanno già drammatizzata in passato. Infatti, la storia vera ha raggiunto uno status talmente leggendario nel paese che le sue rivisitazioni romanzate nella letteratura e nella cultura popolare sono collettivamente etichettate come Chūshingura (che letteralmente si traduce come Il tesoro dei fedeli servitori). Il classico giapponese in bianco e nero del 1928 Chūkon giretsu: Jitsuroku Chūshingura è stato il primo film a raccontare la storia dei 47 ronin. A questo sono seguiti diversi altri film e programmi televisivi. Tra gli adattamenti inglesi c’è un altro film con Keanu Reeves: Last Knights.

Per Carl Rinsch, il suo film del 2013 è in gran parte un’opera di Chūshingura, poiché reinterpreta l’evento storico in modo molto simile a quanto fatto da altri giapponesi sui 47 ronin. “Chūshingura non è solo una storia storicamente accurata. Si tratta di prenderla e renderla propria. C’è il Chūshingura di Hello Kitty, hanno raccontato la storia dei ‘47 Ronin’ con un cast tutto al femminile“, ha detto Rinsch, menzionando anche come i registi giapponesi abbiano ideato prequel e sequel della storia vera. Sebbene 47 Ronin non sia riuscito a creare un impatto, la storia di quei 47 coraggiosi guerrieri del Giappone del XVIII secolo continua a sopravvivere nel mondo moderno.