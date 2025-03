Downton Abbey: The Grand Finale, svelato il titolo e il poster del capitolo conclusivo

Il titolo di quello che fino ad oggi era noto come Downton Abbey 3 è stato rivelato essere Downton Abbey: The Grand Finale con un nuovo poster. Il film, come noto, è il terzo di una trilogia di film che seguono il popolare dramma che ha raccontato le vite dei residenti e della servitù in una tenuta dello Yorkshire ed è andato in onda per sei stagioni tra il 2010 e il 2015. L’imminente nuovo film che è stato diretto da Simon Curtis, presenta un grande cast d’insieme che include le star che ritornano Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Raquel Cassidy, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Joanne Froggatt, Allen Leech ed Elizabeth McGovern, insieme ai nuovi arrivati Paul Giamatti, Alessandro Nivola e Joely Richardson.

Focus Features ha dunque ora svelato il teaser poster ufficiale del nuovo film, che mostra un personaggio in abito rosso rivolto verso la macchina da presa che cammina lungo un corridoio ornato della casa principale. Il titolo completo del film viene rivelato sotto la tagline “è arrivato il momento di dire addio”, che insieme al sottotitolo conferma dunque che la serie estesasi dalla televisione al cinema si concluderà dopo 15 anni con questo capitolo conclusivo. Di seguito, ecco il poster condiviso dall’accounto Instagram ufficiale del film:

Cosa aspettarsi da Downton Abbey: The Grand Finale

Sebbene i film di Downton Abbey abbiano riscosso un grande successo di critica e commerciale, è logico che il racconto si stia concludendo dopo un decennio e mezzo di vita. La serie originale ha abbracciato più tempo nell’universo di quanto non abbia fatto, estendendosi dal 1912 al 1926. I film si sono spinti ancora oltre, seguendo i personaggi rispettivamente nel 1927 e nel 1928. Tuttavia, è possibile raccontare solo una parte della storia con gli stessi personaggi, come è stato dimostrato dal fatto che Downton Abbey: Una nuova era del 2022 ha visto la morte del personaggio preferito dai fan, Violet Crawley (Maggie Smith).

Tuttavia, fattori attenuanti come la linea temporale di Downton Abbey potrebbero rivelarsi ragioni insufficienti per porre fine al franchise se questo gran finale supererà notevolmente gli incassi del precedente, diventando un grande successo. Esistono dei precedenti di film con “finale” nel titolo sono poi stati seguiti da altri episodi. Anche Downton Abbe: The Grand Finale potrebbe seguire questo esempio, anche se è più probabile che gli ulteriori episodi siano prequel o spinoff piuttosto che sequel diretti. Intanto, questo terzo film arriverà in sala il 12 settembre 2025.