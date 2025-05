Mikey Madison e Kirsten Dunst protagoniste di Reptilia

Fresca di vittoria dell’Oscar per Anora, Mikey Madison sembra aver trovato il suo prossimo film (dopo aver apparentemente detto no al film Star Wars: Starfighter): sarà infatti protagonista di Reptilia, il nuovo film del regista Alejandro Landes Echavarría. Il progetto sarà interpretato anche da Kirsten Dunst ed è basato su una sceneggiatura dello stesso Landes Echavarría e Duke Merriman. Pastel, Imperative Entertainment e AF Films produrranno insieme a Landes Echavarría sotto la sua insegna A Stela Cine. Black Bear si occuperà del finanziamento.

UTA Independent Film Group e 30West si occuperanno dei diritti di distribuzione negli Stati Uniti. Il film sarà presentato ai compratori internazionali al mercato di Cannes da Charades e le riprese inizieranno in autunno. Reptilia, stando a quanto riportato da Deadline, è incentrato su un’igienista dentale che viene sedotta da una misteriosa sirena nel mondo oscuro e umido del commercio di animali esotici in Florida. Non è stato specificato quale ruolo le due attrici andranno a ricoprire nel film, anche se Mikey Madison potrebbe essere la sirena di cui si parla.

Prima di questo nuovo film, Landes Echavarría ha precedentemente diretto Monos – Un gioco da ragazzi, presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2019, dove ha vinto il World Cinema Dramatic Special Jury Award, prima di vincere il premio come miglior film al BFI London Film Festival 2019. Il film è stato poi selezionato come titolo ufficiale per rappresentare la Colombia nella categoria Miglior film internazionale ai 92° Academy Awards.