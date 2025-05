Anatomia di una caduta, la spiegazione del finale del film: qual è la verità?

Il film del 2023 Anatomia di una caduta (qui la recensione) – l’acclamato dramma giudiziario della regista francese Justine Triet che ha avuto un grande successo di pubblico, vincendo la Palma d’Oro al Festival di Cannes e ottenendo cinque nomination agli Oscar 2024, ricevendo po il premio per la migliore sceneggiatura originale – si muove a partire dalla misteriosa morte di Samuel (Samuel Theis), della quale la moglie Sandra Voyter (Sandra Hüller) diventa la principale sospettata. La migliore difesa di Sandra è quella di sostenere che Samuel è morto per suicidio.

Cosa che, nonostante il suo avvocato Vincent (Swann Arlaud) la pensi diversamente, Sandra ritiene poco plausibile. L’unica persona che può confermare la sua versione dei fatti è il figlio cieco, Daniel (Milo Machado Graner). Quando una registrazione audio rivelata in tribunale dimostra che la donna stava anche coprendo le prove dei disordini domestici, Daniel sembra avere dei dubbi sulla sua innocenza, ma alla fine fornisce una testimonianza che porta alla sua assoluzione. A film concluso permangono però molti dubbi su quale sia la verità e in questo approfondimento cerchiamo di scioglierli.

Daniel ha mentito per proteggere sua madre?

Inizialmente, Daniel ha detto di aver sentito Sandra e Samuel conversare casualmente mentre passava davanti al capanno per portare a spasso il cane, Snoop. Era sicuro di trovarsi vicino al capanno a causa della consistenza del nastro adesivo che Samuel aveva messo lì per identificarne la posizione. Quando gli investigatori hanno cercato di ricreare lo scenario per determinare quanto forte Sandra e Samuel dovessero parlare per corrispondere alla sua storia, Samuel ha improvvisamente cambiato la sua testimonianza dicendo che era dentro la porta d’ingresso.

È del tutto possibile che la ricostruzione di quel momento abbia fatto riaffiorare la memoria di Daniel, ma è anche evidente che ha cambiato la sua storia per mantenere una prospettiva favorevole a Sandra alla fine di Anatomia di una caduta. Daniel dice che i suoi ricordi gli sono tornati all’ultimo secondo, fornendo una nuova testimonianza sul fatto che Snoop avrebbe mangiato un’aspirina dal vomito di Samuel per sostenere la tesi di Sandra di un presunto tentativo di suicidio.

Ancora una volta, la testimonianza di Daniel viene opportunamente alterata per favorire la versione dei fatti di Sandra. Versione dei fatti che sostiene la teoria sul suicidio con la quale Sandra non era inizialmente d’accordo nemmeno durante la strategia con Vincent. La storia di Daniel è però plausibile, ma il suo strano comportamento, il fatto di aver chiesto a Sandra di lasciare la casa e di aver fatto mangiare a Snoop un’aspirina prima di cambiare la sua storia invita allo scetticismo, soprattutto considerando che la sua storia sembrava essere il fattore decisivo.

Samuel ha cercato di incastrare Sandra per la sua morte?

La registrazione audio che Samuel fa del suo litigio con Sandra è una delle prove più schiaccianti contro di lei, soprattutto perché lei ha cercato di nascondere il fatto che hanno litigato, ma la sua stessa esistenza mette in discussione altri fattori. Come dice Sandra, è possibile che Samuel abbia provocato la lite per ottenere una registrazione. Se è vero, la registrazione potrebbe essere stata utilizzata come ispirazione letteraria, ma se aveva già iniziato a contemplare il suicidio (come indicherebbe il suo presunto precedente tentativo), allora la registrazione potrebbe essere stata un tentativo di coinvolgere Sandra nella sua morte.

Considerando che lui era a conoscenza della registrazione e Sandra no, le sue accuse contro di lei, pur contenendo frustrazioni legittime, potrebbero anche essere performative, sapendo che la registrazione sarebbe stata scoperta e riprodotta in tribunale dopo la sua morte. Se era legittimamente geloso e risentito del successo di Sandra, in particolare dopo che lei aveva usato una delle idee del suo romanzo nei suoi scritti, le affermazioni fatte nella registrazione la infangano professionalmente, oltre al colpo che la sua reputazione avrebbe subito per essere stata incriminata in primo luogo.

Perché Sandra non è felice di aver vinto la causa?

Dopo l’assoluzione, Sandra va a cena con Vincent e dice di sentirsi strana perché di solito c’è una ricompensa per la vittoria. Sebbene evitare una condanna sia certamente una forma di ricompensa per lei, se è innocente, ora deve elaborare per la prima volta il suicidio di Samuel. Sandra inizialmente non era d’accordo con l’idea che Samuel fosse morto per suicidio e non era nemmeno d’accordo con la rappresentazione di Vincent dell’“ultimo anno di Samuel” presentata in tribunale. Il fatto che questa sia la teoria che la scagiona lascia Sandra a elaborare per la prima volta le complicate emozioni associate alla morte del marito o potrebbe persino lasciarla a interrogarsi su qualche altra causa.

C’è anche il persistente imbarazzo con Daniel. Nonostante il fatto che la sua testimonianza l’abbia salvata, entrambi sanno che per un certo periodo ha pensato che sua madre avesse ucciso suo padre. D’altra parte, se Sandra ha davvero ucciso Samuel, ora deve vivere nella menzogna per il resto della sua vita, anche mentendo a Daniel. Inoltre, se ha mentito sul suicidio di Samuel per coprire il suo coinvolgimento, anche Daniel potrebbe aver mentito per sostenerla, nel qual caso sa che Daniel è consapevole del suo inganno. Ciò significa che non potrà mai sfuggire al suo senso di colpa, poiché Daniel glielo ricorderà costantemente, e anche la paura che lui sappia della sua colpa la distruggerà per sempre.

Perché nessuna delle prove di Anatomia di una caduta ha realmente senso

Purtroppo non c’è una spiegazione chiara di ciò che è realmente accaduto a Samuel e, se da un lato Sandra può avere la certezza della sua colpevolezza o della sua innocenza, dall’altro potrebbe non essere possibile per nessun altro, Daniel compreso, fidarsi veramente della sua versione dei fatti. Ad esempio, gli schizzi di sangue e l’autopsia indicano che probabilmente Samuel è stato colpito con un’arma prima di cadere, ma allo stesso tempo è improbabile che Sandra sia stata in grado di sollevarlo e spingerlo oltre il bordo nel modo indicato dall’accusa. Nessuna teoria spiega pienamente sia gli schizzi di sangue sia la caduta del corpo.

La testimonianza di Daniel è altrettanto traballante, soprattutto se si considera il suo conflitto di interessi. Sa che la sua testimonianza potrebbe essere il fattore più forte per influenzare il verdetto di sua madre, ma non sa se può fidarsi completamente di sua madre, per questo chiede consiglio a Marge (Jehnny Beth), che purtroppo non può commentare il caso. La memoria può ingannare, quindi le sue molteplici testimonianze mutevoli sono facili da spiegare, ma il fatto che la sua testimonianza si sposti sempre a favore di Sandra e solo in risposta a prove che sembrano negative per lei, fa sembrare che stia cambiando la sua storia per proteggerla.

Come pubblico, sappiamo ancora di più degli investigatori e dell’accusa, il che rende la posizione di Sandra ancora più complicata. Da un lato, ha dubitato della teoria del suicidio fin dall’inizio, ma se fosse colpevole dovrebbe essere più desiderosa di sostenere l’alibi più solido. Osservando attentamente il capanno dopo la caduta di Samuel all’inizio del film, sembra esserci un punto d’impatto in cui la testa potrebbe essere stata colpita, allineandosi con la teoria degli schizzi di sangue della difesa, ma non è ancora sufficiente per fornire una conclusione decisiva sulla vera natura della morte di Samuel.

Alla fine di Anatomia di una caduta, c’è ancora molta ambiguità su come Samuel sia morto e su quanto Sandra e Daniel siano sinceri. Come Sandra dice al terapeuta di Samuel: “Quello che dici è solo una parte dell’intera situazione. Sai… Voglio dire, a volte una coppia è una specie di caos e tutti sono persi”. In definitiva, abbiamo solo storie parziali e frammentate, che lasciano al tribunale e al pubblico il compito di riempire gli spazi vuoti.

La spiegazione dell’ultima inquadratura

Anatomia di una caduta si conclude non con Sandra accanto al figlio, ma con il loro cane, Snoop. È un momento che, oltre a mostrare l’amore incondizionato di un cane, sottolinea quanto Sandra sia ancora sola. Suo marito è morto e, sebbene il figlio possa aver mentito o meno per proteggerla, c’è ancora una grande distanza tra loro. La presenza di Snoop è un importante promemoria per ricordare a Sandra che c’è ancora amore per lei, riflettendo allo stesso tempo sulla sua perdita e sul suo dolore.

Il cane potrebbe anche rappresentare Daniel, il che è forse un messaggio di speranza per il futuro di Sandra. Snoop è stato il fedele compagno di Daniel per tutto il film, e quindi il fatto che la accetti ancora dimostra che anche Daniel lo farà. Forse per ora può solo coccolare il cane, ma è un segno che suo figlio è ancora con lei, anche se ci vorrà molto tempo per capire come stanno le cose.

Le parole di Justine Triet sulla colpevolezza o meno di Sandra

Justine Triet non vuole spiegare troppo il finale di Anatomia di una caduta, ed è per questo che la scrittrice e regista ha volutamente reso le cose ambigue. Tuttavia, proprio come il pubblico, anche lei ha le sue idee e i suoi sentimenti su quale possa essere la verità. In un’intervista a The Wrap, ha spiegato che trovare il “dubbio” era la chiave del finale, ma quando le è stato chiesto come risponde alle domande sulla colpevolezza o meno di Sandra, ha risposto:

Beh, cosa posso dire? È la stessa cosa che succede nella vita. Chi conosce la vera verità? Per me, penso che forse Sandra potrebbe non essere colpevole di omicidio, ma responsabile di averlo spinto al suicidio. Forse? È una questione di: Di cosa siamo responsabili nella nostra vita? Il film apre molte altre porte. E in un certo senso penso che, beh, ha mentito due volte nel film. Quindi forse possiamo dubitare di lei e dire: “È possibile che l’abbia fatto?”. Ma non voglio dirlo.

Il vero significato del finale di Anatomia di una caduta

Sebbene il finale di Anatomia di una caduta lasci molte possibilità che Sandra sia colpevole, il vero scopo del film è l’esplorazione di questo matrimonio. Parte della frustrazione di Sandra consiste nel dover difendere alcuni aspetti del suo matrimonio da persone che non possono conoscere la verità come lei. Dai pubblici ministeri al terapeuta di Samuel, fino agli spettatori che possono dare un’occhiata al suo mondo intimo, essi decidono cosa sia stato il suo matrimonio sulla base di pochissime informazioni. Guardare al finale del film come se Sandra fosse innocente fornisce forse l’arco più avvincente. Sebbene il suo matrimonio con Samuel non fosse perfetto, non c’erano problemi tali da spingerla a ucciderlo.

Tuttavia, le scene del tribunale di Anatomia di una caduta smontano ogni aspetto della loro relazione, ingigantendo i momenti difficili e ingigantendoli a dismisura. È frustrante per Sandra che sia quasi impossibile combattere le supposizioni che vengono fatte sulla base di queste “prove”. Non riesce a convincere le persone che c’è una differenza tra un litigio di coppia e un conflitto che porta alla morte. In questo senso, Daniel è l’unico che può salvarla. Non avendo nessun altro in grado di vedere ciò che vede lei, Daniel sceglie di credere a sua madre in Anatomia di un finale d’autunno, anche se potrebbe mentire nella sua testimonianza.

È meglio non sapere se Sandra è colpevole

Sebbene i finali ambigui possano essere difficili da realizzare, alcuni film, come Anatomia di una caduta, possono lasciare delle domande persistenti perché la risposta non è lo scopo della storia. Questo ricorda il finale di Inception, che lascia il pubblico con l’iconica inquadratura finale della trottola che gira, tagliando al nero prima che il pubblico sappia con certezza se Dom (Leonardo DiCaprio) sta sognando o è sveglio. Anche se la risposta è stata discussa per anni, il punto è che a Dom non importa più se sia reale o meno. Anatomia di una caduta ha un finale simile.

Mentre i fan probabilmente discuteranno sempre se Sandra sia colpevole o meno, e nonostante il film inviti a queste speculazioni, la risposta finale non è importante per la storia. In effetti, il film è più efficace se questo fatto rimane un mistero. Ciò non significa che il pubblico debba continuare a scavare alla ricerca di indizi, ma piuttosto che viene lasciato con la stessa incertezza con cui devono convivere i personaggi. Anatomia di una caduta non è incentrato sull’esito di un processo per omicidio, ma su questi personaggi e su ciò che queste accuse hanno fatto alle loro vite.

Daniel e Sandra tornano alle loro vite una volta terminato il processo, ma l’incognita della colpevolezza o dell’innocenza di Sandra lascia una sensazione di disagio con cui probabilmente convivranno per sempre. Se Sandra è colpevole, lei e Daniel devono convivere con la consapevolezza che lui ha mentito per proteggerla. Se è innocente, deve convivere con la consapevolezza che lui potrebbe non credere alla sua innocenza. Senza avere le risposte, il pubblico si trova nella stessa posizione di questi personaggi nei momenti finali. Il finale di Anatomia di una caduta produce quindi una brillante sensazione di sollievo, seguita dalla snervante e triste realtà di ciò che verrà dopo.