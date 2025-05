Kelsey Grammer parla del suo ritorno come Bestia in Avengers: Doomsday

Per i fan della serie X-Men della Fox, l’annuncio del ritorno dei membri del cast di quei film in Avengers: Doomsday è stato un vero piacere. Prima che i Vendicatori esistessero e il MCU fosse quello che è oggi, il franchise degli X-Men ha fatto tutto, dall’introduzione dei mutanti alla presentazione di diverse versioni di loro, fino alla pulizia della linea temporale con i viaggi nel tempo. Ora, molti di quei personaggi torneranno dunque nel prossimo film sugli Avengers, tra cui Kelsey Grammer, che ha già fatto un cameo nel ruolo di Bestia in The Marvels.

Considerando la revisione creativa dello studio e la performance deludente di quel film, alcuni fan erano preoccupati che tale scena post-credit non sarebbe più stata menzionata, ma tutti i dubbi sono stati messi a tacere quando è stato annunciato il cast di Doomsday. In una nuova intervista a Literally! with Rob Lowe, Kelsey Grammer ha ora raccontato la sua esperienza dicendo: “Ho fatto una piccola scena… e poi si è vista. L’hanno messo nei cinema”, ha detto a proposito del suo cameo in The Marvels.

“E la reazione quando i fan hanno visto Bestia è stata a quanto pare mozzafiato, e questa è stataa la mia ricompensa migliore”. Kelsey Grammer ha poi parlato di Doomsday, affermando: “Mi hanno chiamato un po’ di tempo dopo e mi hanno detto: “Pensiamo di volerti inserire in un altro film”. Sono davvero entusiasta… Ho avuto un’introduzione preliminare all’idea [di Doomsday]. Sono ancora molto riservati sulla sceneggiatura”. Dalle parole dell’attore si evince che anche lui non è al corrente di tutto quello che avverrà nel film. Con le riprese attualmente in corso, è questione di tempo prima di poterne sapere qualcosa in più.

Tutto quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars è previsto per il 7 maggio 2027.

Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.

I Marvel Studio hanno per ora confermato il seguente cast in Avengers: Doomsday: Chris Hemsworth (Thor), Vanessa Kirby (Susan Storm/Donna Invisibile), Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldato d’Inverno), Letitia Wright (Shuri/Black Panther), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/The Thing), Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow), Kelsey Grammer (Hank McCoy/Bestia), Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquin Torres/Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm/Torcia Umana), David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier/Professor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner/Nightcrawler), Rebecca Romijn (Raven Darkhölme/Mystica), James Marsden (Scott Summers/Ciclope), Channing Tatum (Remy LeBeau/Gambit), Pedro Pascal (Reed Richards/Mister Fantastic), Robert Downey Jr. (Victor von Doom/Dottor Destino).