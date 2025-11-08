Milly Alcock e Toni Collette protagoniste di Hot Mother

Milly Alcock e Toni Collette si uniscono per il prossimo film di sopravvivenza, Hot Mother. Il thriller è scritto e diretto da Lucy Knox, che è stata anche responsabile di un cortometraggio omonimo del 2020.

Hot Mother racconta la storia di una figlia che va in una spa con sua madre per riconnettersi con lei. Tuttavia, la loro rilassante vacanza si trasforma in un incubo quando rimangono intrappolate in una sauna senza via d’uscita e senza nessuno che possa salvarle. La coppia madre-figlia deve trovare un modo per fuggire prima che sia troppo tardi.

Hot Mother sarà prodotto da Alex Coco, uno dei produttori del film vincitore dell’Oscar, Anora, e dalla Carver Films. Oltre a recitare nel film, Collette sarà anche produttrice esecutiva attraverso la sua società, la Vocab Films.

Le fondatrici della Carver Films, Anna McLeish e Sarah Shaw, hanno elogiato il talento di Knox sia come regista che come sceneggiatrice, così come quello degli attori. In una dichiarazione hanno anche affermato di essere entusiasti di portare la sua visione a un pubblico più ampio sotto forma di lungometraggio. “In qualità di produttori con una solida esperienza nel lancio di registi australiani, siamo consapevoli da molti anni dell’eccezionale talento di Lucy come sceneggiatrice e regista. È più che pronta a portare Hot Mother sul grande schermo per il pubblico di tutto il mondo, con la sua sceneggiatura emozionante e un cast incredibile.”

Anche Coco ha espresso il suo entusiasmo per il film in uscita, elogiando Collette, Alcock e Knox. Ha aggiunto: “Lucy è una regista per registi, esattamente il tipo di regista con cui mi piace lavorare di più. Con le nostre due attrici protagoniste, questo film avrà una grande diffusione a livello globale e introdurrà una voce nuova e fresca nel mondo della regia”.

Collette non è nuova al genere horror. Ha recitato in alcuni dei film più acclamati dalla critica del genere. Ha interpretato personaggi complessi in film importanti come Lynn Sear in Il sesto senso e Annie Graham in Hereditary. Ha anche interpretato Evelyn Wade nella serie limitata di Netflix, Wayward.

Alcock è nota soprattutto per i suoi ruoli di Supergirl in Superman di James Gunn e della giovane Rhaenyra Targaryen nello spin-off di Il Trono di Spade, House of the Dragon. Tuttavia, ha già avuto modo di cimentarsi anche con il genere horror. Alcock ha recitato nel film del 2018, The School, e in un cortometraggio horror intitolato The Familiars, nel 2020.

Le riprese di Hot Mother inizieranno nel 2026. Al momento della pubblicazione di questo articolo, non è ancora stata fissata una data di uscita per il film.