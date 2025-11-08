Franklin Richards: quanto è potente nell’MCU rispetto ai personaggi più forti della Marvel?

I Fantastici Quattro: Gli Inizi (la nostra recensione) ha visto la nascita di Franklin Richards, che potrebbe già essere il personaggio più potente dell’MCU. L’aggiunta della Prima Famiglia Marvel all’MCU è un passo importante per il franchise. Finalmente hanno ottenuto un film degno della loro eredità, e varrà la pena aspettare per vederli finalmente interagire con altri personaggi dell’MCU.

Sebbene il film abbia anticipato l’arrivo di Doctor Doom prima di Avengers: Doomsday, la rivelazione più importante potrebbe essere stata l’introduzione di Franklin Richards. Figlio di Sue Storm e Reed Richards, Franklin è uno dei personaggi più forti nella storia della Marvel Comics. È in grado di alterare la realtà, creare universi e manipolare ciò che lo circonda grazie ai suoi poteri telecinetici.

Considerando la sua controparte nei fumetti, è lecito supporre che Franklin sarà immensamente potente nell’MCU, soprattutto perché Galactus ha mostrato un vivo interesse per lui. I Fantastici Quattro: Gli Inizi ha mostrato solo un breve assaggio delle sue abilità, ma già rivaleggia con molti dei personaggi più forti dell’MCU, nonostante la sua giovane età.

I poteri di Franklin Richards nell’MCU spiegati

Figlio di Sue e Reed, Franklin ha ereditato un grande potere, ma I Fantastici Quattro: Gli Inizi ha indicato che le sue abilità sono quasi illimitate. Galactus crede che sia abbastanza forte da sostituirlo sul trono e afferma che “possiede il Potere Cosmico”. Data la potenza di Galactus, si può presumere che Franklin rivaleggi con la sua forza e forse la superi.

Nel film, le abilità di Franklin vengono mostrate solo quando resuscita sua madre, la cui forza era esaurita dopo aver combattuto contro Galactus. Gli occhi di Sue brillano di un’energia viola e radiosa, suggerendo che Franklin abbia usato il potere cosmico per riportare in vita sua madre. Se già da bambino è in grado di usare l’energia cosmica per resuscitare le persone, potrebbe diventare inarrestabile una volta che ne avrà il pieno controllo.

Non ha ancora molte delle sue abilità dei fumetti, ma potrebbero arrivare in seguito. Sulla base della scena post-crediti di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, i suoi poteri cosmici saranno probabilmente un fattore importante in Doomsday e Secret Wars. Le possibilità per Franklin sono infinite, poiché è un personaggio OP che può essenzialmente fare tutto ciò che vuole.

I personaggi più forti dell’MCU spiegati

Da Iron Man in poi, l’MCU ha aggiunto un numero crescente di esseri estremamente potenti. Molti di questi personaggi possono manipolare la realtà attraverso la magia, mentre altri mostrano il loro potere attraverso una forza o una velocità estreme. In The Avengers, Thor era il personaggio più forte conosciuto nell’universo. Un vero e proprio dio, Thor ha una forza sovrumana, armi potenti e può brandire liberamente i fulmini.

Tuttavia, l’introduzione della magia ha cambiato gli equilibri di potere all’interno dell’universo. Doctor Strange è quasi illimitato in ciò che può fare, e Scarlet Witch è quasi inarrestabile quando raggiunge il suo pieno potere. Ha quasi sconfitto Thanos da sola ed è stata in grado di uccidere gli Illuminati senza alcuno sforzo.

Suo figlio, Wiccan, ha poteri simili, in grado di creare le proprie realtà, come si vede in Agatha All Along. L’energia cosmica è uno strumento distruttivo all’interno dell’MCU ed è brandita da personaggi come Captain Marvel e Invisible Woman. Sue ha mostrato da dove Franklin prende le sue abilità in First Steps, quando ha utilizzato i suoi poteri per allontanare Galactus dalla sua Terra.

Loki possedeva già molti poteri come Asgardiano, ma recentemente ha ricevuto un potenziamento nella sua serie TV, assumendo il controllo della linea temporale sacra. Il Dio dell’Inganno è diventato una forza cosmica che ora regna sul multiverso. Dato il suo nuovo ruolo, Loki potrebbe essere una figura centrale in Doomsday, mentre cerca di impedire che la sua nuova linea temporale si interrompa.

Altri personaggi potenti includono gli Eterni, Mefisto, Morte e G’iah di Secret Invasion, che è diventato uno degli eroi più potenti della Marvel dopo aver ereditato le abilità di Capitan Marvel, Thanos e altri. Thunderbolts* ha anche introdotto Sentry/The Void, il cui ritorno in Doomsday è stato confermato. Sebbene Sentry sia un essere supremo, il suo lato oscuro travolgente rende i suoi poteri più pericolosi da usare.

Come Franklin Richards si confronta con i personaggi più potenti dell’MCU

Se Franklin fosse simile alla sua controparte dei fumetti, allora sarebbe facilmente uno dei personaggi più forti dell’MCU. Gli unici personaggi che potrebbero superarlo sono i Celestiali e Loki, a seconda del suo controllo sul multiverso. Con la capacità di creare universi e distorcere la realtà, sarebbe difficile per chiunque avvicinarsi a lui.

Tuttavia, Franklin è ancora molto giovane e probabilmente non ha ancora il pieno controllo delle sue abilità. Ha comunque resuscitato sua madre quando era ancora un neonato, quindi possiede già un grande potere. Tuttavia, è difficile valutare la sua posizione attuale rispetto agli altri personaggi che occupano i vertici della gerarchia di potere, ma Doomsday dovrebbe esplorare ulteriormente i suoi poteri.

Nella scena post-crediti di First Steps‘, il Dottor Destino si avvicina a Franklin nell’attico dei Fantastici Quattro, togliendosi la maschera per rivelargli il suo volto. Dato il suo interesse per il figlio di Sue e Reed, Destino ha in mente di sfruttare i poteri di Franklin a proprio vantaggio, poiché chiunque controlli il potente bambino potrebbe controllare il multiverso.