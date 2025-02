Juliette Binoche sarà Presidente di Giuria a Cannes 78

L’attrice francese Juliette Binoche succederà a Greta Gerwig come Presidente di Giuria del Festival di Cannes 2025. Sarà la seconda volta nella storia di Cannes che la giuria sarà presieduta da una donna, per due anni consecutivi.

Juliette Binoche è una delle più venerate interpreti francesi e ha avuto una carriera internazionale, avendo lavorato con autori di tutto il mondo tra cui Michael Haneke, David Cronenberg, Anthony Minghella, Abel Ferrara, Abbas Kiarostami, Olivier Assayas, Leos Carax, Claire Denis, Amos Gitaï, Naomi Kawase, Hirokazu Kore-eda, Krzysztof Kieślowski, Louis Malle e Hou Hsiao-hsien.

Powered by

Il suo lavoro è stato celebrato con decine di premi, tra cui la statuetta come migliore attrice non protagonista agli Oscar per il suo ruolo in Il paziente inglese nel 1997 e la migliore attrice al Festival di Cannes per la sua interpretazione in Copia conforme di Kiarostami nel 2010.

Madame le président, Juliette Binoche

Binoche ha detto del suo ruolo di presidente della giuria di Cannes che “non vede l’ora di condividere queste esperienze di vita con i membri della giuria e il pubblico”. “Nel 1985, ho salito i gradini per la prima volta con l’entusiasmo e l’incertezza di una giovane attrice; non avrei mai immaginato di tornare 40 anni dopo nel ruolo onorario di Presidente della giuria”, ha continuato, aggiungendo che “apprezza il privilegio, la responsabilità e l’assoluta necessità di umiltà”.

Di recente è stata a Cannes nel 2023 con The Taste of Things di Trần Anh Hùng, che ha vinto il premio come miglior regista.

Una figura progressista che è stata recentemente eletta presidente dell’Accademia cinematografica europea, Juliette Binoche ha anche espresso le sue preoccupazioni sull’istruzione, l’immigrazione clandestina e i diritti umani in Iran. Ha anche sostenuto il movimento #MeToo in Francia.

La 78a edizione del Festival di Cannes si terrà dal 13 al 24 maggio. Gli accrediti per il festival sono stati aperti lunedì e si chiuderanno il 18 aprile. Curata dal direttore artistico e direttore del Festival di Cannes Thierry Fremaux e dal suo comitato di selezione, la selezione ufficiale del festival sarà svelata a metà aprile.

Come annunciato di recente, la presidente di Cannes Iris Knobloch è stata appena rieletta per un secondo mandato di tre anni alla guida del festival.