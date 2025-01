The Sandman: la serie Netflix di Neil Gaiman si concluderà con la stagione 2

L’adattamento di Netflix di The Sandman dell’omonima opera di Neil Gaiman si concluderà con l’imminente seconda stagione, come riportato da Variety. La prima stagione ha debuttato nell’agosto del 2022 e non è stata rinnovata da Netflix fino al novembre dello stesso anno. All’epoca, lo streamer esitava anche a definirla una seconda stagione, scegliendo invece di dire che si trattava di “una continuazione del mondo di ‘The Sandman’” e non si impegnava a definire il numero di episodi. Sempre Variety ha confermato che la seconda stagione doveva essere l’ultima prima delle riprese.

“La serie di ‘The Sandman’ è sempre stata incentrata esclusivamente sulla storia di Dream, e nel 2022, quando abbiamo esaminato il materiale rimanente di Sogno dai fumetti, sapevamo di avere abbastanza storia solo per un’altra stagione”, ha dichiarato Allan Heinberg, showrunner di The Sandman, in una dichiarazione rilasciata a Variety venerdì. “Siamo estremamente grati a Netflix per aver riunito il team e averci dato il tempo e le risorse per realizzare un adattamento fedele in un modo che speriamo sorprenda e delizi i fedeli lettori dei fumetti e i fan del nostro show”.

Il piano di rilascio della seconda stagione non sarà influenzato dalla cancellazione e gli episodi sono ancora previsti per il 2025. La conferma della conclusione dello show arriva comunque in seguito alle numerose accuse di cattiva condotta sessuale rivolte a Gaiman, creatore dei fumetti DC The Sandman e sviluppatore della serie televisiva. Tuttavia, prima che le accuse venissero mosse per la prima volta a Gaiman in un podcast di Tortoise Media nel luglio 2024, fonti vicine alla serie avevano già rivelato che la costosa serie, prodotta da Warner Bros. Television per Netflix, era intenzionata a concludersi con la seconda stagione quando la produzione era in corso nell’estate del 2023.

LEGGI ANCHE: Neil Gaiman, autore di Sandman accusato di violenza sessuale: l’articolo fiume di Vulture

La rivelazione dei personaggi della seconda stagione, che sono stati scritturati nel maggio del 2024, ha ulteriormente indicato che la serie stava saltando alla fine dei fumetti molto prima di quanto i fan avessero previsto. In seguito alle accuse di cattiva condotta sessuale, Gaiman ha anche abbandonato l’imminente stagione finale dell’adattamento televisivo di Good Omens di Amazon e lo sviluppo di un film basato sul suo The Graveyard Book è stato messo in pausa dalla Disney. Più di recente, Gaiman è stato abbandonato dalla sua casa editrice di fumetti di lunga data, la Dark Horse, e il suo musical su Coraline è stato cancellato.

LEGGI ANCHE: Neil Gaiman risponde alle accuse. Ecco le conseguenze sui suoi progetti per cinema e tv

Cosa vedremo nella stagione 2 di The Sandman?

La seconda stagione di The Sandman segue la trama della “Stagione delle nebbie” dei fumetti di Gaiman, in cui Lucifero (Gwendoline Christie) abdica al controllo dell’Inferno e consegna a Morpheus, alias Sogno (Tom Sturridge), la chiave dei suoi cancelli, facendo sì che molti immortali cerchino di convincere Morpheus a dare loro la chiave.

Per la seconda stagione si aggiungono Esmé Creed-Miles nel ruolo di Delirium, Adrian Lester nel ruolo di Destiny, Barry Sloane nel ruolo del Prodigio, Ruairi O’Connor nel ruolo di Orpheus, Freddie Fox nel ruolo di Loki, Clive Russell nel ruolo di Odino, Laurence O’Fuarain nel ruolo di Thor, Ann Skelly nel ruolo di Nuala, Douglas Booth nel ruolo di Cluracan e Jack Gleeson nel ruolo di Puck, Indya Moore nel ruolo di Wanda e Steve Coogan nel ruolo della voce del cane Barnabas.

Tra i membri del cast della prima stagione che ritornano per la seconda stagione di The Sandman ci sono Patton Oswalt nel ruolo di Matthew il Corvo, Vivienne Acheampong nel ruolo di Lucienne, Gwendoline Christie nel ruolo di Lucifer Morningstar, Jenna Coleman nel ruolo di Johanna Constantine, Ferdinand Kingsley nel ruolo di Hob Gadling, Stephen Fry nel ruolo di Gilbert, Asim Chaudhry nel ruolo di Abel, Sanjeev Bhaskar nel ruolo di Cain, Vanesu Samunyai nel ruolo di Rose Walker e Razane Jammal nel ruolo di Lyta Hall.

The Sandman è stata sviluppata da Neil Gaiman, dallo showrunner Heinberg e da David S. Goyer sulla base degli omonimi fumetti della DC di Gaiman, Sam Keith e Mike Dringenberg. Tutti gli episodi della seconda stagione sono stati diretti da Jamie Childs.

