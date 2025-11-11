Nicole Kidman fa doppietta soprannaturale: dopo Practical Magic 2, un altro progetto horror

Osgood Perkins è uno dei registi horror emergenti più interessanti degli ultimi anni, con i successi consecutivi di Longlegs e The Monkey. Nel frattempo, sta già sviluppando il suo prossimo progetto, intitolato The Young People, per il quale lo studio ha appena annunciato una grande star: Nicole Kidman.

Il prossimo film di Perkins, che segna la sua quarta collaborazione con Neon, aveva già confermato la presenza di Lola Tung di The Summer I Turned Pretty e Nico Parker di Dragon Trainer. Oltre a Nicole Kidman, il cast include Brendan Hines, Cush Jumbo, Heather Graham, Johnny Knoxville, Lexi Minetree, Lily Collins e la collaboratrice abituale di Perkins, Tatiana Maslany.

La trama di The Young People, le cui riprese sono attualmente in corso a Vancouver, non è ancora stata rivelata ufficialmente. Possiamo aspettarci di vedere il film tra la fine del prossimo anno e l’inizio del 2027, il che lo metterebbe in competizione con uno dei principali progetti futuri di Nicole Kidman. Kidman, infatti, è confermato per il ritorno al fianco di Sandra Bullock in “Practical Magic 2“, la cui produzione è stata completata a settembre 2025.

L’amato dramma fantasy del 1998 con le due future star di Hollywood racconta la storia di due sorelle streghe condannate a non trovare mai un amore duraturo. La data di uscita del sequel è confermata per il 18 settembre 2026. Sia The Young People che Practical Magic 2 potrebbero beneficiare di un’uscita stagionale, e Neon potrebbe anche puntare a una data per l’autunno 2026.

Nicole Kidman è reduce dal suo controverso successo Babygirl, oltre a diversi ruoli televisivi importanti. La star di Big Little Lies ha interpretato ruoli diversi e stimolanti negli ultimi anni, spesso con risultati provocatori. Con l’horror in ascesa quest’anno, con titoli come Weapons e I Peccatori, Kidman protagonista di un film horror in senso stretto sarà un’ottima cosa per lei e per il genere.

Nel frattempo, il lavoro di Perkins non è ancora entrato nel mirino dei grandi premi, e il pubblico è in attesa di vedere se Keeper continuerà la sua serie di film horror acclamati dalla critica. Ma lavorare con una star come Kidman è un segno che le star di Hollywood gli stanno prestando attenzione, rafforzando al contempo il cast di The Young People con il suo status di premio Oscar.

The Young People è prodotto da Osgood Perkins e dal suo socio Chris Ferguson tramite la loro casa di produzione Phobos, oltre che da Brian Kavanaugh-Jones per Range. I più grandi fan dei film di Perkins saranno entusiasti di questa notizia su Nicole Kidman, che dimostra come i film del regista possano attrarre sia i talenti veterani che le più grandi stelle nascenti.