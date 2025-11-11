Zoey Deutch farebbe “qualsiasi cosa” per lavorare di nuovo con Jesse Eisenberg

In un’intervista con Tatiana Hullender di ScreenRant, Zoey Deutch ha parlato delle sue speranze di lavorare con Jesse Eisenberg, in particolare in uno dei prossimi film del franchise Now You See Me, in cui reciterà al fianco di Isla Fisher, Dave Franco e Morgan Freeman. Nell’intervista, la Deutch ha parlato del suo affetto per il suo ex co-protagonista e ha dichiarato:

“Posso essere nel prossimo Now You See Me? Farei qualsiasi cosa per lavorare di nuovo con Jesse. È così divertente. Non ne ho idea e nessuna informazione su nulla, ma girare quel film è stato sicuramente uno dei momenti più belli della mia vita. Mi sono divertita tantissimo. Ehi, se la gente lo vuole, spero che la gente lo capisca. Spero di poterlo essere! Sono stata semplicemente fortunata ad essere lì, davvero.”

Deutch ed Eisenberg hanno recitato insieme in Zombieland: Doppio Colpo (2019), che ha seguito il primo film Zombieland del 2009. Il primo Zombieland ha incassato oltre 100 milioni di dollari al botteghino in tutto il mondo, mentre Double Tap ne ha guadagnati oltre 125 milioni. Zombieland: Doppio Colpo ha un punteggio di Rotten Tomatoes del 68%, mentre Zombieland ha un punteggio dell’89%.

Il sequel vede Woody Harrelson, Abigail Breslin e Emma Stone riprendere i loro ruoli, mentre Deutch entra nel franchise nei panni di un nuovo personaggio di nome Madison. La banda deve sopravvivere a un’apocalisse zombie mentre gli zombie si evolvono, quindi fanno del loro meglio per proteggere l’umanità.

Eisenberg ha recentemente recitato nel suo franchise d’azione rilanciato intitolato Now You See Me: Now You Don’t, il terzo film della serie. La serie è iniziata nel 2013 con Now You See Me, e i primi due film hanno incassato rispettivamente oltre 350 e 335 milioni di dollari in tutto il mondo.

Now You See Me: Now You Don’t uscirà nelle sale il 13 novembre, con un quarto capitolo confermato in fase di sviluppo. Non è noto se Deutch sarà o potrebbe essere scelta per il quarto film, ma l’attrice è determinata a lavorare di nuovo con Eisenberg.

Zoey Deutch è nota per i suoi ruoli in Not Okay, Anniversary, Set It Up e Why Him? Ha alcuni nuovi ruoli attualmente in produzione, tra cui Hound, Most Dangerous Game, Voicemails for Isabelle e un film attualmente sconosciuto con il nome provvisorio Untitled Celebrity Pass Movie, con Jon Hamm e John Slattery.