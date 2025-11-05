Noah Centineo sarà John Rambo nel film prequel di Millenium Media

Di recente abbiamo saputo che Millennium Media sta lavorando a un prequel di Rambo, e lo studio ha ora confermato che Noah Centineo (Black Adam, The Recruit) è in trattative per interpretare una versione più giovane del leggendario eroe d’azione, nell’ambito di un nuovo accordo con Lionsgate.

Lionsgate ha anche acquisito i diritti per sviluppare e produrre “tutte le opere derivate, comprese le future produzioni cinematografiche e televisive”, del franchise di The Expendables. Il regista di Sisu, Jalmari Helander, dirigerà John Rambo da una sceneggiatura del duo di sceneggiatori Rory Haines e Sohrab Noshirvani. I dettagli specifici della trama sono ancora segreti, ma, come prevedibile, il film “racconterà la storia delle origini di un giovane John Rambo durante la guerra del Vietnam”.

L’originale First Blood seguiva un tormentato veterano del Vietnam (Sylvester Stallone) che viene preso di mira da uno sceriffo corrotto quando arriva in una piccola città per vedere un vecchio amico. Stallone, che ha interpretato John Rambo in tutti e cinque i film precedenti, si dice sia a conoscenza del prequel e del coinvolgimento di Centineo, ma al momento non è coinvolto nel film.

Il presidente di Millennium Media, Jonathan Yunger, ha dichiarato quanto segue in occasione dell’annuncio del progetto: “Siamo entusiasti di inaugurare un nuovo capitolo della saga di Rambo. Questo progetto è un omaggio a uno dei migliori franchise della storia del cinema, che piacerà sia ai fan di lunga data che a un nuovo pubblico”.

Ha aggiunto: “Con Jalmari Helander al timone, un regista dalla visione e dall’energia eccezionali, abbiamo trovato il regista perfetto per offrire un’esperienza ricca di azione e di concept”.

Helander ha dichiarato: “Sono il più grande fan di Rambo da quando avevo 11 anni. È così surreale trovarmi in una situazione in cui posso davvero realizzare il mio film di Rambo. La catena di eventi che mi ha portato fin qui dà, in modo fantastico, un senso a tutta la mia infanzia. Non vedo l’ora di riportare il più grande eroe d’azione sul grande schermo, dove merita di essere.”

La trama di Rambo

Il veterano del Vietnam e vagabondo John J. Rambo (Sylvester Stallone) vaga in una piccola città dello stato di Washington in cerca di un vecchio amico, ma incontra intolleranza e brutalità da parte dello sceriffo locale, Will Teasle (Brian Dennehy). Quando Teasle e i suoi vice trattengono e radono Rambo, quest’ultimo rivive i suoi tempi da prigioniero di guerra e scatena la sua furia sugli ufficiali. Sfugge per un pelo alla caccia all’uomo, ma ci vorrà il suo ex comandante (Richard Crenna) per salvare i cacciatori dalle prede.