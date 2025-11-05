HomeCinema News2025

Noah Centineo sarà John Rambo nel film prequel di Millenium Media

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Rambo Franchise

Di recente abbiamo saputo che Millennium Media sta lavorando a un prequel di Rambo, e lo studio ha ora confermato che Noah Centineo (Black Adam, The Recruit) è in trattative per interpretare una versione più giovane del leggendario eroe d’azione, nell’ambito di un nuovo accordo con Lionsgate.

Lionsgate ha anche acquisito i diritti per sviluppare e produrre “tutte le opere derivate, comprese le future produzioni cinematografiche e televisive”, del franchise di The Expendables. Il regista di Sisu, Jalmari Helander, dirigerà John Rambo da una sceneggiatura del duo di sceneggiatori Rory Haines e Sohrab Noshirvani. I dettagli specifici della trama sono ancora segreti, ma, come prevedibile, il film “racconterà la storia delle origini di un giovane John Rambo durante la guerra del Vietnam”.

L’originale First Blood seguiva un tormentato veterano del Vietnam (Sylvester Stallone) che viene preso di mira da uno sceriffo corrotto quando arriva in una piccola città per vedere un vecchio amico. Stallone, che ha interpretato John Rambo in tutti e cinque i film precedenti, si dice sia a conoscenza del prequel e del coinvolgimento di Centineo, ma al momento non è coinvolto nel film.

Il presidente di Millennium Media, Jonathan Yunger, ha dichiarato quanto segue in occasione dell’annuncio del progetto: “Siamo entusiasti di inaugurare un nuovo capitolo della saga di Rambo. Questo progetto è un omaggio a uno dei migliori franchise della storia del cinema, che piacerà sia ai fan di lunga data che a un nuovo pubblico”.

Ha aggiunto: “Con Jalmari Helander al timone, un regista dalla visione e dall’energia eccezionali, abbiamo trovato il regista perfetto per offrire un’esperienza ricca di azione e di concept”.

Helander ha dichiarato: “Sono il più grande fan di Rambo da quando avevo 11 anni. È così surreale trovarmi in una situazione in cui posso davvero realizzare il mio film di Rambo. La catena di eventi che mi ha portato fin qui dà, in modo fantastico, un senso a tutta la mia infanzia. Non vedo l’ora di riportare il più grande eroe d’azione sul grande schermo, dove merita di essere.”

La trama di Rambo

Il veterano del Vietnam e vagabondo John J. Rambo (Sylvester Stallone) vaga in una piccola città dello stato di Washington in cerca di un vecchio amico, ma incontra intolleranza e brutalità da parte dello sceriffo locale, Will Teasle (Brian Dennehy). Quando Teasle e i suoi vice trattengono e radono Rambo, quest’ultimo rivive i suoi tempi da prigioniero di guerra e scatena la sua furia sugli ufficiali. Sfugge per un pelo alla caccia all’uomo, ma ci vorrà il suo ex comandante (Richard Crenna) per salvare i cacciatori dalle prede.

Articolo precedente
Paramount avrebbe una lista nera di star di Hollywood
Articolo successivo
L’Uovo dell’Angelo, dal 4 al 10 dicembre: ecco il trailer
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved