Rambo: il prequel riceve un aggiornamento entusiasmante dal regista

Il periodo in cui Sylvester Stallone ha interpretato John Rambo potrebbe essere giunto al termine, ma la storia del suo tormentato veterano della guerra del Vietnam continuerà con un prequel in fase di sviluppo diretto dal regista di SISU Jalmari Helander, con Noah Centineo pronto a vestire i panni del protagonista. Sebbene sia ancora nelle fasi iniziali, il prequel di Rambo dovrebbe iniziare le riprese in Thailandia il prossimo anno e ha già ottenuto un accordo di distribuzione.

Joe Deckelmeier di MovieWeb ha incontrato Helander mentre promuoveva SISU: Road to Revenge, il sequel del sanguinoso film d’azione di successo del 2022, e gli ha chiesto del suo prossimo approfondimento sulla storia di uno degli eroi d’azione più longevi del cinema. Alla domanda se il suo Rambo avrebbe avuto lo stesso livello di brutalità creativa di SISU, Helander ha risposto:

“Non ne sono sicuro. Sarà la mia interpretazione di Rambo, questo è certo, ma è un processo. È ancora in corso. Non posso ancora rispondere”.

John Rambo ha fatto il suo debutto nel 1982 in First Blood come uomo distrutto dalle sue esperienze di guerra. Sebbene la serie sia diventata famosa per le sparatorie e per il muscoloso veterano interpretato da Stallone che sconfigge i cattivi, il primo film era tanto un thriller psicologico quanto un film d’azione, quindi come affronterà Helander la storia di come John Rambo è diventato il personaggio che conosciamo? A quanto pare con la stessa combinazione di dramma e azione del film originale.

“È la storia di ciò che è successo a questo soldato in Vietnam e che lo ha reso l’uomo che tutti abbiamo visto in First Blood. Ma ovviamente non è un dramma su qualcuno che ha un crollo mentale, è anche un film d’azione”.

Il franchise di “Rambo” è stato acquisito da un nuovo distributore

Si parla da tempo di un prequel di Rambo, con voci che risalgono a diversi anni fa, e il fatto che finalmente si stia procedendo è entusiasmante per i fan del franchise che erano alla ricerca di nuova linfa dopo l’uscita di Rambo: Last Blood nel 2019, quasi certamente l’ultima apparizione di Stallone.

Come riportato oggi da THR, il franchise di Rambo è stato ora assicurato in un “accordo di diritti ad ampio raggio” tra Lionsgate e Millennium Media. Lionsgate distribuirà ora il prequel di John Rambo e avrà un “ruolo di produzione principale” in qualsiasi progetto televisivo di Rambo. In precedenza si era discusso di una serie TV su Rambo, che era il piano originale per il prequel prima che si passasse alla realizzazione di un film, ma sembra che il nuovo accordo di distribuzione sia stato stipulato con l’intenzione di realizzare comunque un progetto televisivo.

Nel frattempo, Stallone ha recentemente aggiunto il suo peso alla nuova versione di Rambo, dichiarando a EW che ritiene che il prequel potrebbe essere “fantastico, se riusciranno a centrare tutti gli obiettivi”. Condividendo la sua opinione sul passato di John Rambo, Stallone ha detto:

“Ho sempre pensato a Rambo come a un personaggio molto popolare. Era il capitano della squadra di football, prendeva sempre il massimo dei voti. Insomma, era proprio quel tipo di ragazzo, il primo della classe. Poi la guerra lo ha distrutto e lo ha trasformato in una macchina da guerra, affetta da disturbo da stress post-traumatico. Volevo vedere quell’evoluzione da ‘Non vedo l’ora di andare in guerra. Sarà divertente. Finirà tutto in tre settimane’”.

Come molti fan, Stallone potrà ora vedere quella evoluzione nel nuovo film, che si spera sarà all’altezza delle aspettative molto alte.