Captain America: Brave New World, il ruolo di Rosa Salazar è stato finalmente confermato

Captain America: Brave New World è stato sottoposto l’anno scorso a quelli che, secondo molti, sono stati dei significativi restyling. Se i soliti sospetti devono essere creduti, i Marvel Studios hanno tagliato completamente o ridotto significativamente il ruolo svolto dalla Società del Serpente.

Almeno due membri del gruppo sono stati avvistati durante le riprese: Rosa Salazar (Alita: Battle Angel) e la Superstar della WWE Seth Rollins. Lasciarli in disparte sembra estremo e possiamo solo ipotizzare che qualcosa nell’inclusione della Società nel film non funzionasse.

Tuttavia, con Giancarlo Esposito nel ruolo del leader del gruppo, Sidewinder, ci aspettiamo di vedere qualcosa della Serpent Society nel prossimo film di Captain America.

In un articolo in cui si parla dell’ingresso della Salazar nel cast di Einstein della NBC, Variety conferma che “la Salazar apparirà nel prossimo film della Marvel ‘Captain America: Brave New World“ nel ruolo di Rachel Leighton, alias Diamondback, il cui debutto è previsto per febbraio”.

Sospettavamo da tempo che fosse così, ma è la notizia più vicina a un annuncio ufficiale del suo ruolo nel MCU.

L’anno scorso è stato riportato che in un primo montaggio di Captain America: Brave New World, la Società dei Serpenti era composta da Diamondback, Constrictor, Rattler, Asp e Cobra, tutti con tatuaggi segmentati che si aprivano per rivelare potenziamenti cibernetici. Questa parte è un po’ vaga, ma il leak ha rivelato che, insieme, avrebbero dato vita al “Serpent”.

Diamondback poteva sparare proiettili dalle dita, Rattler aveva poteri da boom sonico, Constrictor scatenava bobine cariche dalle braccia, Asp aveva pugni di fuoco e Cobra poteva sputare acido dalle zanne.

Speriamo che Salazar abbia un ruolo decente in Captain America: Brave New World insieme al resto della Serpent Society, perché c’è una tonnellata di potenziale per la squadra di cattivi nel MCU oltre a questo film.

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreterà la cattiva Diamondback, mentre Giancarlo Esposito sarà Sidewinder. Harrison Ford, invece, assume qui il ruolo di Thaddeus “Thunderbolt” Ross, che a quanto rivelato dal primo trailer si trasformerà ad un certo punto nel Hulk Rosso. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America.

Ad ora, Captain America: Brave New World è indicato come uno dei titoli più importanti della Fase 5. Anthony Mackie ha recentemente dichiarato che questo film è “10 volte più grande” della sua serie Disney+ e ha parlato della dinamica tra Cap e il nuovo Falcon, Joaquin Torres. “Sono in coppia alla pari“, ha scherzato. “Sono entrambi militari. Io ero il suo ufficiale comandante. Tra noi c’è più amicizia rispetto al modo in cui ammiravo Steve o al modo in cui non mi piaceva Bucky“.

“Questo film è un chiaro reset. Ristabilisce davvero l’idea di cosa sia e cosa sarà questo universo“, ha aggiunto Mackie. “Penso che con questo film, si stia ottenendo un chiaro, nuovo marchio di ciò che la Marvel vuoole essere nello stesso modo in cui hanno fatto con Captain America: The Winter Soldier“.