Orlando Bloom risponde alla domanda se Legolas tornerà in LOTR: The Hunt For Gollum

Il Signore degli Anelli: The Hunt For Gollum potrebbe riportare in scena alcuni dei personaggi più amati della saga, ma Orlando Bloom ha espresso la sua opinione sulla possibilità di un suo ritorno. Il film, la cui uscita nelle sale è prevista per dicembre 2027, vedrà Andy Serkis, l’attore che ha interpretato Gollum nella trilogia originale, assumere il ruolo di regista.

Ad agosto, Sir Ian McKellan ha rivelato che, oltre al ritorno di Gollum, anche i personaggi di Frodo e Gandalf avrebbero fatto la loro comparsa. Inoltre, circolano voci secondo cui anche Viggo Mortensen, interprete di Aragorn, potrebbe essere coinvolto, anche se l’attore ha recentemente mantenuto il riserbo su questo fronte.

Durante una recente apparizione al Today Show, a Bloom è stato chiesto del nuovo film spin-off de Il Signore degli Anelli e se potrebbe essere coinvolto. Rivelando di non aver sentito nulla riguardo a un potenziale ritorno nel ruolo di Legolas, ha ammesso che tutto è ancora possibile. Ecco i suoi commenti:

In realtà non ne so nulla. Non lo so. So che si concentrerà su Gollum, quindi tutto è possibile.

Bloom ha anche suggerito che, sebbene gli sia piaciuto molto interpretare quel ruolo, non gli piacerebbe affatto se il personaggio di Legolas fosse ricoperto da un altro attore nel nuovo film. Leggi i suoi commenti finali qui sotto:

È un ruolo fantastico. Sono molto grato di aver fatto parte di quei film. Ma non ne so nulla.

Senti, non vorrei vedere nessun altro interpretare Legolas, capisci cosa intendo? Cosa faranno? Metteranno qualcun altro nel ruolo di Legolas?

Cosa significano i commenti di Orlando Bloom per The Hunt for Gollum

Mentre la maggior parte dei commentatori ha ipotizzato che The Hunt for Gollum seguirà la trama originale di J.R.R. Tolkien contenuta nelle appendici de Il Signore degli Anelli, in cui Aragorn ha il compito di catturare Gollum dopo la festa di compleanno di Bilbo ne La compagnia dell’anello, la tempistica della storia ha sollevato molte domande sul casting.

Dato che saranno passati 24 anni dalla conclusione della trilogia originale Il Signore degli Anelli di Peter Jackson quando The Hunt for Gollum uscirà, è naturale pensare che il nuovo spin-off dovrà ricoprire i ruoli chiave con nuovi attori o affidarsi in larga misura alla tecnologia di ringiovanimento digitale per riportare in scena gli attori originali.

Se Serkis decidesse di ricoprire i ruoli chiave del franchise, Bloom non sarebbe l’unico a rimanere deluso. Con molti fan inizialmente riluttanti ad accettare i nuovi attori nei ruoli di Galadriel ed Elrond in Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere di Prime Video, una mossa del genere potrebbe essere potenzialmente dannosa per i piani della Warner Bros. di rilanciare il franchise.