Highlander: dal Gladiatore un nuovo membro del cast

Il reboot di Highlander con Henry Cavill ha appena acquisito un nuovo membro del cast che lo trasformerà in una sorta di reunion di Il gladiatore. Il primo Highlander è uscito nel 1986 ed è diventato rapidamente un punto fermo della cultura pop, generando numerosi sequel e altri media.

Dopo molti ritardi e false partenze, nel 2021 è stato annunciato che Henry Cavill avrebbe interpretato il protagonista di Highlander, Connor MacLeod, in un reboot della fortunata serie che sarà diretto dal regista di John Wick, Chad Stahelski. Ad affiancarli ci sarà Russell Crowe, che interpreterà il ruolo del mentore originariamente interpretato da Sean Connery nel classico del 1986.

Ora, The Hollywood Reporter ha rivelato che anche Djimon Hounsou, attore caratterista noto per Shazam!, Guardiani della Galassia e altri film, si è unito al cast del film. È la prima volta che Hounsou e Crowe appariranno nello stesso film dal 2000, quando recitarono insieme nel film epico romano Il gladiatore. Honsou interpreterà un guerriero immortale proveniente dall’Africa.

Cosa significa questa reunion per Highlander

La reunion di Djimon Hounsou e Russell Crowe in Highlander è più di una semplice curiosità: è una testimonianza della qualità del casting del reboot. Il reboot di Highlander di Henry Cavill segue le orme del film originale in questo senso: il primo Highlander vedeva la partecipazione di attori amati dal pubblico come Connery, Clancy Brown e Roxanne Heart.

Sebbene il nome di Djimon Hounsou non sia così famoso come quello di Crowe, l’attore è apparso in numerosi film e franchise di grande successo come Guardiani della Galassia di James Gunn e A Quiet Place: Day One. È interessante notare che, con Dave Bautista anche in Highlander, Hounsou ritroverà sul set molti dei suoi ex colleghi.